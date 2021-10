Cuneo: auto si schianta contro lo spartitraffico in discesa Bellavista

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (lunedì 4 ottobre) a Cuneo.



Coinvolta un'unica automobile in transito lungo discesa Bellavista, che per ragioni ancora da determinare ha urtato lo spartitraffico all'angolo con corso Kennedy, danneggiando anche un lampione. Non si segnala la presenza di feriti.



Sul posto i vigili del fuoco.