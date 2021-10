"Paesaggi ritrovati" fa tappa nel comune di Rittana

Sabato 23 ottobre 2021 a Rittana, anziché domenica 3, come originariamente previsto, si inaugurerà la terza tappa della mostra “Paesaggi ritrovati”, dopo quelle di Demonte e Dronero.

La mostra, organizzata dalle associazioni Amici di Demonte, Espaci Occitan e L’era granda, vuol essere un omaggio alla doppia coppia di artisti e storici, che tanto si sono dedicati alla loro terra e allo stesso tempo a queste due valli, piccoli frammenti rispetto alla vastità delle aree di montagna, e allo sforzo che molte comunità alpine stanno compiendo per sopravvivere e rigenerarsi.

A metà degli anni ’70, Francesco Franco (Mondovì 1924 – Torino 2018) titolare della cattedra d’incisione all’Albertina di Torino, insieme a Piero Camilla (Cuneo 1922 – 2012), direttore dell’allora Biblioteca civica di Cuneo, intraprendono come novelli Dante e Virgilio un viaggio lungo la Stura.

“Un fiume, una valle, una gente” sottotitola la cartella “La Stura di Demonte” edita nel 1975, risultato artistico e letterario del loro peregrinare con la matita e la penna in mano. Otto incisioni ad acquaforte ed altrettanti testi.

Una escursione analoga si ripete nel 1989, questa volta in valle Maira, con Mario Cordero (Cuneo 1947) a contrappuntare i singoli capitoli del viaggio di riscoperta dei luoghi filtrati nel segno inciso da Francesco Franco. Il bianco e nero dei paesaggi ritrovati nelle due cartelle calcografiche ha il suo contraltare nelle fotografie di Michele Pellegrino (Chiusa di Pesio 1934).

In oltre cinquant’anni di attività, il paesaggio delle valli Maira e Stura rappresenta un capitolo importante del suo lavoro fotografico di cui sono in mostra un nucleo selezionato di scatti, realizzati dal 1968 al 2017, provenienti dal patrimonio della Fondazione CRC.



La mostra offre al pubblico una selezione di sedici incisioni di Francesco Franco realizzate ad acquaforte e tirate con torchio calcografico a mano; sedici testi firmati da Piero Camilla e Mario Cordero; sedici fotografie scattate da Michele Pellegrino.



Tre differenti modalità comunicative - la calcografia, la fotografia e lo studio storico - che si accostano ai medesimi territori delle valli Maira e Stura, e quattro diverse sensibilità accomunate dalla medesima intensità di elaborazione ed amore per il proprio lavoro.



L'ingresso è gratuito.