Saluzzo, domenica appuntamento con il MercAntico autunnale per le vie della città

Torna il MercAntico d’autunno a Saluzzo, mercatino dell’Antiquariato minore e dell’usato, tra gli eventi che maggiormente animano le vie dell’antica Capitale del Marchesato.

Si svolgerà domenica 10 ottobre nel centro cittadino dal mattino ala sera.

Decine di espositori saranno protagonisti lungo le vie e tra i caffè con oggetti, mobili e arredamento per la casa, per gli appassionati del vintage e del collezionismo.

"Ogni volta c’è qualcosa da scoprire e come sempre occasione - sostengono gli organizzatori, la Fondazione Bertoni - per scoprire Saluzzo o in queste due domeniche (10 ottobre e domenica 7 novembre altra data del mercatino autunnale) per conoscere i Musei Saluzzesi e incontrare il gusto delle Terre del Monviso nei tanti ristoranti della città". Per info https://visitsaluzzo.it/.

E’ ancora in corso fino al 31 ottobre nelle tre sedi: Castiglia, Casa Cavassa e Monastero della Stella, la mostra “Tesori del Marchesato di Saluzzo”. Nell’ex monastero fino a domenica è inoltre ammirabile il prestigioso codice miniato "Le livre du Chevalier Errant" scritto 600 anni fa da Tommaso III dei marchesi di Saluzzo.

Per il MercAntico nel centro cittadino varrà la normativa che richiede a tutti coloro che vi accedono di essere in possesso del Green Pass che potrà essere richiesto a campione dall’organizzatore o dalle Forze dell’Ordine.

Il mercatino si svolgerà anche in caso di pioggia.

Per info e prenotazioni mercanticosaluzzo@gmail.com, tel. 3367448813, www.fondazionebertoni.it Orari segreteria: mercoledì e venerdì 9-12.

