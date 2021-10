Offerte Internet Fibra: le migliori proposte di Vodafone e Tiscali selezionate da Komparatore.it

Komparatore.it ti permette di conoscere nel dettaglio e confrontare le offerte internet dei vari operatori. Ecco di seguito le migliori proposte di Vodafone e Tiscali su Internet Fibra, selezionate dal sito per garantirti un pacchetto completo di servizi al miglior prezzo.

Offerte Internet Fibra Vodafone



Vodafone Internet Unlimited Fibra + chiamate

L’offerta Vodafone Internet Unlimited Fibra + chiamate è in promozione al prezzo di 24,90 €/mese

invece che €29.90 e comprende:

· Internet fino a 2.5 Gigabit/s

· Modem Wifi 6 con Wi-Fi Optimizer

· Chiamate da telefono fisso

· Sim dati con 150Gb al mese per avere l’internet di casa sempre con te

Con l’offerta Vodafone Internet Unlimited Fibra + chiamate puoi disdire quando vuoi, non devi sostenere costi di attivazione e puoi navigare senza limiti fino ad 2.5 Gigabit/s in FTTH sulla GigaNetwork Fibra. Grazie al Modem con Wi-Fi Optimizer la connessione di tutti i tuoi dispositivi viene ottimizzata. Inoltre, hai

minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e una sim dati con 150 giga al mese.

Vodafone Fibra Internet Unlimited + SKY TV + NOW TV

L’offerta Vodafone Fibra Internet Unlimited + SKY TV + NOW è in promozione al prezzo di 30,90 €/mese

x 1 mese Invece di €37.90 e comprende:

· Vodafone TV - Collegando Vodafone TV alla TV puoi usufruire delle tue app preferite, NOW TV, Netflix, CHILI, Infinity e Youtube, un catalogo on demand sempre disponibile con Film, Serie TV e programmi per tutta la famiglia, tutti i canali del digitale terrestre direttamente dal TV Box e con Vodafone TV app puoi guardare i tuoi programmi preferiti da smartphone e tablet.

· Internet alla massima velocità senza limiti – puoi navigare fino ad 2,5 Gigabit/s in FTTH sulla GigaNetwork Fibra.

· Vodafone Ready - comprende modem, la prima installazione eassistenza Vodafone. Vodafone Ready può essere rateizzato fino a 48 mesi.

· Modem con Wi-Fi Optimizer - software intelligente che ottimizza la connessione di tutti i tuoi dispositivi e assicura una connessione veloce e di qualità.

· Sim dati con 30 Giga al mese

Con questa offerta puoi guardare da subito in streaming le Serie TV e gli Show di Sky, le stagioni complete disponibili on demand, le produzioni Sky Original come Gomorra e Diavoli e innumerevoli documentari di scienza, natura, arte e storia. Puoi usufruire qualità dei canali Nat Geo, Sky Atlantic, Comedy Central e Sky Uno con MasterChef Italia e X Factor. Bambini e ragazzi con NOW TV Kids possono usufruire di tanti canali dedicati e contenuti disponibili on demand.

Vodafone Fibra Internet Unlimited + TV Sport Plus e Now Sport

L’offerta Vodafone Fibra Internet Unlimited + TV Sport Plus e Now Sport è in promozione sul sito al prezzo di 37,90 €/mese invece di €40.90 e comprende:

· Vodafone TV - collegando la Vodafone TV alla TV puoi avere a portata di mano le tue app preferite, NOW TV, Netflix, CHILI, Infinity e Youtube, il catalogo on demand sempre attivo con Film, Serie TV e programmi per tutta la famiglia, tutti i canali del digitale terrestre direttamente dal TV Box e con Vodafone TV app puoi guardare i programmi preferiti da smartphone e tablet, a tua preferenza.

· Now Tv Sport con SKY Sport - Con NOW TV Sport hai a disposizione il Calcio e lo Sport di Sky, la Serie A TIM con La Serie A TIM 2021/2024 con le 3 partite su 10 a turno e la Serie BKT 2021-24 con le 380 partite della stagione, ma anche playoff e playout. Sempre in Super HD hai la stazione 2020/2021 della UEFA Champions League e della UEFA Europa League, NBA, MotoGP, Formula 1, tennis e molto altro.

· 3 mesi di abbonamento Now and RV Entertainment - Serie TV e Show di Sky, produzioni Sky Original, documentari, i canali Sky Atlantic, Nat Geo, Comedy Central, e Sky Uno, con X Factor e MasterChef Italia.Dal quarto mese 3,99€ al mese salvo disattivazione.

Con l’offerta navighi alla massima velocità senza limiti, hai modem, prima installazione, assistenza e puoi rateizzare Vodafone Ready, fino a 48 mesi. L’offerta include Modem con Wi-Fi Optimizer, SIM dati con 30 Giga al mese per navigare da tablet, smartphone o chiavetta, minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali.

Offerte Internet Fibra Tiscali

Per quanto riguarda le migliori offerte di Internet Fibra Tiscali su Komparatore.it troviamo Tiscali Ultrainternet Fibrache propone a 19,95 €/mese x 12 mesi:

· Velocità: fino a 1 giga

· Chiamate con scatto alla risposta di 23 centesimi e tariffazione 0.05€/min

· Attivazione veloce gratuita

· Super modem wi-fi gratuito

· Servizio chi è incluso

Il servizio viene erogato su rete in Fibra ottica in FTTH fino all’abitazione e raggiunge il massimo della velocità (1Gbps). La fibra ottica permette di collegarsi a internet con molti dispositivi contemporaneamente mantenendo la qualità e la velocità di connessione. La rete FTTN è composta da fibra e rame e il servizio utilizza la tecnologia VDSL.