L'appello arriva dal giovane Presidente della sezione AVIS, donatori sangue, di Boves Daniele Dutto: "Ci sono ancora posti disponibili per la donazione di sabato 16 ottobre a Boves. In questo periodo dove la necessità di sangue è ancora molto alta il vostro gesto è ancora più prezioso. Grazie per la vostra collaborazione".

Per partecipare pccorre prenotarsi al numero 388.4812441.