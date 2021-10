Cavallermaggiore si tinge di verde per la giornata mondiale della sindrome di Pandas

Oggi, 9 ottobre, si celebra la giornata mondiale della sindrome Pandas/Pans. Per l'occasione, nella notte appena trascorsa, il Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore si è colorato di verde a sostegno della campagna di sensibilizzazione alla malattia.

Cavallermaggiore ha aderito perché un suo piccolo cittadino è affetto da questa sindrome: una sindrome che comporta tic motori e/o vocali, mania ossessivo-compulsiva, selettività alimentare, pensieri intrusivi, e altro.



In Italia si contano solo 6 medici in grado di diagnosticare questa malattia e nessuno in Piemonte: spesso non viene riconosciuta e diagnosticata, e molte volte si scambia questa sindrome con problemi psichiatrici curando in maniera sbagliata i bambini e rischiando di non recuperarli più.



Obiettivo della giornata è che questa patologia sia conosciuta e riconosciuta su tutto il territorio per avere più medici che se ne occupano, così da arrivare ad avere una diagnosi in tempi l brevi, farmaci gratuiti e cure psicologiche adeguate.



"Un sentito ringraziamento a Matteo Seia e alla Polisportiva Città di Cavallermaggiore per aver aderito all'iniziativa!"



Tutte le informazioni per approfondire sul sito https://www.pandasbge.it