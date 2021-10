Dogliani: gli interventi di dissuasione colombi nel centro storico

Prosegue l’iniziativa di promozione, da parte dell’Amministrazione comunale, della pulizia e della manutenzione del paese attraverso la collaborazione attiva dei cittadini.



Da tempo, grazie al coordinamento e all’attività di sensibilizzazione del capogruppo di maggioranza Antonio Bosio, si sta operando per coinvolgere i proprietari degli immobili a farsi carico di operazioni di miglioramento delle strutture di loro proprietà.



Ai numerosi interventi eseguiti finora, si aggiunge quello relativo alla prevenzione delle deiezioni dei colombi su alcuni edifici del centro storico, che è in fase di ultimazione.

In particolare questo riguarda via Vittorio Emanuele, Vicolo Pizzorno e Vicolo San Quirico, dove la situazione igienico-sanitaria e di pulizia era più carente.



L'Amministrazione comunale si è attivata con i proprietari degli immobili interessati, promuovendo incontri e confronti con una ditta specializzata in servizi di disinfestazione e manutenzione, la Granito Matteo di Ceva: gli interventi sono stati effettuati a carico dei proprietari, che hanno così sostenuto le spese, ma hanno beneficiato del coordinamento da parte dell’Amministrazione.



Concordando un unico intervento, che ha coinvolto più immobili, i costi sono stati più concorrenziali.



Afferma a questo proposito il capogruppo Antonio Bosio: “Si tratta di una ennesima dimostrazione che con buona volontà e impegno anche le operazioni che sembrano più complicate, possono realizzarsi insieme”.



Dopo questa prima esperienza si proseguirà in altre zone del centro storico, come ad esempio via Corte, che presentano le medesime problematiche.