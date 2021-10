Al Toselli si assegnano i premi “CuneoViveLoSport 2021” del Comune di Cuneo

Lunedì 11 ottobre alle ore 21, presso il teatro Toselli di Cuneo (via Teatro Toselli, 9), in concomitanza con la cerimonia dell’assegnazione delle Benemerenze Coni anno 2019 – riconoscimenti conferiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici, e società che, per l’attività svolta abbiano dato lustro allo sport italiano – si terrà la cerimonia di assegnazione dei premi “CuneoViveLoSport 2021”, organizzata dall’assessorato allo Sport del Comune di Cuneo. Saranno premiati i ragazzi e le ragazze concittadini che si sono distinti raggiungendo nella passata stagione sportiva titoli nazionali o convocazioni in maglia azzurra.



L’evento si inserisce all’interno delle tante iniziative a carattere sportivo promosse dal Comune di Cuneo, in particolare, nel mese di settembre e culminate con la manifestazione dello “Sport Day”, con l’ambizioso obiettivo di contribuire, anche attraverso le politiche sportive, a ridurre le diseguaglianze e le fratture che la pandemia ha accresciuto. Rientra in quest’ambito infatti la pubblicazione del bando “Voucher Sport” approvato dall’Amministrazione comunale per promuovere la ripartenza delle attività sportive e motorie di bambini e ragazzi, frenate nei mesi scorsi dalle misure restrittive adottate per contrastare l’emergenza sanitaria.



Fino al 31 ottobre tutte le famiglie di Cuneo possono presentare le domande per ottenere il voucher, del valore massimo di 100 euro, da utilizzare a sostegno della spesa per iscrivere i propri figli ad attività promosse da associazioni e società sportive della città. All’atto di presentazione della domanda non è obbligatorio allegare il modello Isee: è utile per consentire un miglior posizionamento dell’istanza in graduatoria.



Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione delle domande relative all’ottenimento dei “voucher sport” è possibile contattare l’Ufficio Sport del Comune di Cuneo al numero 0171/444299-293-274 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) o scrivere all’indirizzo mail vouchersport@comune.cuneo.it.



“Con il premio CuneoViveLoSport 2021 la Città di Cuneo vuole omaggiare questi ragazzi e queste ragazze perché possano sentire la riconoscenza che meritano e trovare, anche in questo, la voglia di proseguire il cammino da sportivi che hanno davanti, diventando al tempo stesso di esempio per tutti i loro coetanei e non solo – afferma l’assessore allo Sport del Comune di Cuneo, Cristina Clerico - . Con questa premiazione chiudiamo idealmente un periodo fantastico per lo sport cuneese, protagonista di tantissime iniziative sul territorio locale ma salito anche agli onori della cronaca, come dimostra il titolo di campionessa del mondo di ciclismo su strada conquistato dalla nostra Elisa Balsamo durante la recente rassegna iridata in Belgio. È la dimostrazione che puntare sullo sport, sui nostri atleti, può davvero rappresentare il miglior investimento per il futuro”.



Ed è anche questo il senso dell’istituzione del bando “voucher sport”, che ha visto il Comune di Cuneo istituire un finanziamento di 100mila euro per sostenere la pratica motoria e sportiva di circa 5.500 bambine, bambini, ragazze e ragazzi potenziali fruitori, in età scolastica. “Nell’ambito del Piano per la Ripartenza dello Sport, l’Amministrazione comunale ha deciso di sostenere le famiglie cuneesi attraverso un voucher per ogni figlio che si iscrive ad associazioni o società sportive che promuovono attività in Città durante la stagione sportiva 2021/2022, da poco avviatasi. Il Voucher Sport è riservato a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni residenti a Cuneo. È stato pensato proprio per le famiglie, con un occhio di riguardo a chi più fatica sotto il profilo economico”, ha concluso l’assessore Clerico.