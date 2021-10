Pareti gonfiabili per dehors di bar e ristoranti

La situazione pandemica ha creato molte difficoltà a bar e ristoranti riducendo drasticamente l’utilizzo dei loro spazi interni. Con queste premesse l’azienda FLY IN di Bene Vagienna ha sviluppato una nuova linea di pareti gonfiabili per dehors che permettesse a queste attività di poter ottimizzare i loro spazi esterni specialmente nei periodi autunnali e invernali.

Mauro Oggero, titolare della FLY IN “... per aiutare bar e ristoranti abbiamo pensato di poter compartimentare gli spazi aperti protetti da ombrelloni, con delle pareti gonfiabili, facilmente installabili in pochi minuti e che dessero al loro interno un comfort con un isolamento termico sufficiente da poter utilizzare anche nei mesi invernali e primaverili”.

L’idea è piaciuta da subito e i numerosi clienti stanno apprezzando il prodotto che, oltre ad essere funzionale e robusto, è anche veloce da installare.

La temporaneità è una caratteristica importante del gonfiabile e questa soluzione favorisce la gestione personalizzata per ogni singolo cliente.

Per ogni struttura, l’azienda FLY IN realizza un progetto personalizzato dando al cliente la possibilità di vedere da subito come verrà realizzata tutta l’opera. Anche la fase successiva, quella della cucitura del tessuto, è eseguita internamente all’azienda dalle proprie sarte specializzate in questo tipo di lavorazioni.

Se dobbiamo evidenziare alcuni punti di forza delle pareti dehors gonfiabili FLY IN, possiamo riassumerle in:

Elevato grado di trasparenza e nitidezza

UV-resistant

Elevata resistenza agli agenti atmosferici

Veloce, pratico ed economico

Ricordiamo ai nostri clienti che è possibile richiedere un sopralluogo per la presa delle misure e per la visione del locale chiamando il numero 0172-649340 o 335-1265765.





L’azienda FLY IN si trova in via Trinità 50 - 12041 Bene Vagienna (CN)