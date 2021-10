"Culture, paesi, confini": dal 22 al 26 ottobre a Cuneo torna il Festival dei Luoghi Comuni

Dal 22 al 26 ottobre torna a Cuneo il Festival dei Luoghi Comuni. L'iniziativa prevede il ritorno in presenza, dopo l'edizione 2020 completamente online.

L’approccio alla città sarà attento e vitale. Evitando qualsiasi eccesso, ritornerà nei luoghi di riferimento nella topografia del Festival per le conversazioni con gli ospiti, allo Spazio Varco e a quello Incontri della Fondazione CRC, e per gli eventi collaterali, al Teatro Toselli, a Palazzo Santa Croce e all'Open Baladin.

Il nostro giornale è media partner dell'evento e seguirà e racconterà tutti gli appuntamenti in arrivo.

In mano le agende dunque, ecco qui di seguito gli incontri da non perdere in questa nuova edizione del Festival dei Luoghi Comuni “Culture, Paesi, Confini”.





VENERDÌ 22 OTTOBRE: RACCONTARE IL MONDO E I CONFINI ATTRAVERSO LE IMMAGINI





La geografia e i confini saranno al centro di questa prima giornata del Festival che prevede l'apertura di due mostre presso le Sale espositive di Palazzo Santa Croce:





- La mostra fotografica “ BORDERLINE – Le frontiere della pace ” di Valerio Vincenzo, fotografo italo-francese di fama internazionale. Una mostra fotografica itinerante partita da Parigi nel 2014 sul tema dei confini della pace all’interno dell’Unione Europea e per la prima volta in Italia.





- La mostra cartografica “ IL CONFINE NON È UNA LINEA SOTTILE ” di Laura Canali, artista e cartografa. Un viaggio attraverso alcune aree di confine, seguendo le mappe di LIMES che non si accontentano delle normali linee geografiche ma tentano di rappresentare alcune dinamiche che si muovono in un determinato spazio e in un determinato momento.





Alle ore 18.00 presso lo Spazio VARCO, Valerio Vincenzo PRESENTA IL PROGETTO E LA MOSTRA “ BORDERLINE ” e a seguire alle ore 21 Massimiliano Cabella e Simone Pieranni, esperti di Cina, affronteranno l'argomento “ CINA. LUOGHI COMUNI IDENTITARI TRA NOI E LORO ”.





SABATO 23 OTTOBRE: MARCO AIME e i BALCANI





Alle ore 18.00 presso lo Spazio Incontri Fondazione CRC, Marco Aime, antropologo e scrittore, parlerà di “ CULTURA/CULTURE ” e a seguire alle ore 21, Marina Lalovic, giornalista RaiNews24 e la scrittrice Elvira Mujčić, racconteranno “ I BALCANI. DOVE INIZIANO E DOVE FINISCONO ”.





DOMENICA 24 OTTOBRE: SHOW COOKING ALL'OPEN BALADIN CON CHEF KUMALÈ E GRANDI EVENTI AL TEATRO TOSELLI





Alle ore 10,30 all'Open Baladin “ TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI ”, il “gastronomade” Vittorio Castellani aka Chef Kumalé, ci accompagnerà in un breve viaggio nelle cucine del mondo alla scoperta delle identità e differenze che ci accomunano.

Alle ore ore 16.30 al Teatro Toselli, Lucio Caracciolo, direttore di LIMES, e Laura Canali presenteranno “ IL MONDO IN CARTE ”, incontro al cui interno verranno mostrate per la prima volta anche le tre mappe geopolitiche e geopoetiche che Laura Canali ha realizzato per Cuneo per il progetto “Mapping emotions”.





Alle ore 21.00, sempre al Teatro Toselli, lo spettacolo musicale “ OGNI LUOGO È UN DOVE ”, un percorso di poesia e musica, tra brani recitati, letture e canzoni sul tema delle migrazioni, della costruzione dell'altro e del diverso. Testi di Marco Aime, con canzoni di Eleni Molos e musiche di Massimo Germini.





LUNEDÌ 25 OTTOBRE: LE LEZIONI DI LUCIO CARACCIOLO E LA VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DI LIMES





Lunedì 25 ottobre alle ore 16.30 Laura Canali effettuerà una speciale VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “IL CONFINE NON È UNA LINEA SOTTILE”. L’artista illustrerà gli aspetti più rappresentativi dei propri lavori, spiegando come nascono le mappe e svelando il lavoro dietro le quinte per la realizzazione delle tavole.





Alle ore 18.00, lo Spazio VARCO ospita l'incontro “ PACE – LO SCOPO DI OGNI GUERRA ” con Lucio Caracciolo e Virgilio Ilari, presidente della Società Italiana di Storia Militare, e a seguire, alle ore 21.00 Lucio Caracciolo con Dario Fabbri ci parleranno di “ AFGHANISTAN – LEZIONI AFGHANE, 20 ANNI DI LUOGHI COMUNI ”





MARTEDÌ 26 OTTOBRE: IL MAR MEDITERRANEO E IL MAPPA-MONDO CHE, IN FONDO, È BELLO PERCHÈ VARIO





Alle ore 18.00 presso lo Spazio Incontri Fondazione CRC, Riccardo Donati e Ilaria Blangetti ci racconteranno che il “ MAPPAMONDO – NON È UGUALE IN TUTTO IL MONDO ” e alle ore 21.00, Federico Petroni e Dario Fabbri concluderanno il Festival con l'appuntamento “ MEDITERRANEO – L'ITALIA È NEL MEDITERRANEO MA NON LO SA ”.