L’UNITRE di Moretta inaugura l’A.A. 2021-2022 con un evento culturale di interesse particolare per la comunità locale.



Sabato 16 ottobre alle 15.30, presso il Parco Santuario del paese, si terrà la presentazione del libro “MORETTA: 120 anni di Industria Agroalimentare” di A.Battisti, M.C.Moine, M.Piovano e D.Podio.

Seguirà, alle ore 18.00, la cerimonia di inaugurazione presso la sede Unitre.



Per partecipare ad entrambi i momenti dell’evento è indispensabile la prenotazione telefonica, da sabato 2 a sabato 9 ottobre dalle ore 17.00 alle 19.00, ai numeri: 345 5817670 oppure 0172 911059.



Si raccomanda cortesemente di arrivare almeno 30 minuti prima dell’evento per evitare assembramenti e permettere agli organizzatori di espletare le verifiche in scrupolosa osservanza delle norme anti covid.

In caso di posti esauriti sarà organizzata una nuova presentazione in data e programma da stabilirsi. I prenotati in lista di attesa riceveranno una successiva comunicazione.