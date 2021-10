Un corso per accedere alle facoltà medico-sanitarie

Una preparazione specifica per affrontare con successo i test d'ingresso alle facoltà di Medicina e professioni sanitarie: è quanto offre nel piano dell’offerta formativa, da due anni, l'Istituto di Istruzione Superiore Arimondi-Eula di Savigliano e Racconigi e che verrà riproposto anche nell'anno scolastico 2021/2022.

Il corso si svolge nel periodo immediatamente successivo all'esame di maturità, nel mese di luglio, in tempo utile per affrontare i test di ammissione, ed è aperto a tutti gli studenti dell'istituto che sono interessati a questi percorsi universitari.

"Abbiamo rilevato tra i nostri studenti - dice la professoressa Francesca Pontillo, coordinatrice e docente del corso - un grande interesse, oltre che per la facoltà di Medicina, anche per altri corsi universitari, quali fisioterapia, ostetricia, infermiere professionale nonché chimica e tecnologia farmaceutica. Di qui l'idea, che si è concretizzata in un progetto preciso e articolato, di dare un aiuto concreto agli studenti con un corso finalizzato ad affrontare le prove di selezione".

I risultati sono stati molto positivi, perché numerosi studenti provenienti dall'Arimondi-Eula sono stati ammessi a Medicina e alle altre facoltà: anche a quelle con numeri molto ristretti, come per esempio Fisioterapia presso la sede di Fossano.

Il corso ha avuto una durata di 40 ore ed è stato incentrato su chimica e biologia, materie oggetto dei test: «Il numero di ore verrà aumentato - aggiunge la prof. Pontillo -, per dare agli studenti ancora maggiori opportunità nella gestione dei questionari di ammissione».

Sebbene sia maggiore il numero di studenti partecipanti provenienti dal liceo scientifico, tuttavia la proposta è rivolta a tutti i ragazzi dell'istituto, indipendentemente dal corso frequentato: "Gli studenti del liceo scientifico - conclude Francesca Pontillo - hanno delle basi sicuramente più solide nelle materie che vengono affrontate, sia nel corso che nei test d'ingresso, ma ciò non toglie che anche gli studenti degli altri corsi, con un po' di buona volontà, possano raggiungere un ottimo grado di preparazione".

L'appuntamento per gli studenti dell'Arimondi-Eula di Savigliano e Racconigi è per il luglio 2022.