Addio al dottor Eichholzer, medico di altri tempi: ha curato tanti saluzzesi e scarnafigesi

All’età di 93 anni si è spento nella sua abitazione Davide Eichholzer per anni medico di tanti saluzzesi e scarnafigesi.

E’ ricordato e, lui stesso amava essere tale, come il medico condotto di una volta. Lo è stato con grande dedizione e serietà verso i suoi pazienti. Non esistevano orari per lui ed era sempre disponibile ad andare a casa loro, con la sua inseparabile valigetta ad ogni ora del giorno o della notte.

La prima condotta fu a Scarnafigi, dove sostituì il suocero, il dottor Civalleri, prematuramente scomparso e del quale aveva sposato la figlia Maria Paola, da cui ebbe tre figli.

Si trasferì poi a Saluzzo, agli inizi degli anni ’70 nello studio di via Deportati Ebrei "Era un medico di altri tempi, serio e attento ai bisogni delle persone malate".

Amava moltissimo la montagna ed era un appassionato di storia, legato in modo particolare alla Storia della Svizzera. Era nativo di Piasco, ma originario di una famiglia svizzera, figlio di un tecnico della Wild, che è stata per decenni una delle maggiori aziende di tessitura, situata nel territorio, chiusa poi nel 1977.

Eichholzer ha mantenuto tutta la vita la doppia cittadinanza, per amore del suo paese famigliare.

Dopo la pensione era entrato anche nel CDA Tapparelli, vicepresidente fino al 2014 sotto la presidenza di Franco Lovera e si è dedicato con grande dedizione alle attività dell’Ente.

Il funerale si svolgerà domani mercoledì 20 ottobre in Duomo alle 15,30. IL rosario questa sera alle 18 sempre nella Cattedrale di Saluzzo.