Streghe a mollo e una sporta spettrale al Museo civico di Cuneo

Venerdì 29 ottobre, a partire dalle ore 16.30, e per bambini di età compresa fra i 5 e i 7 anni e sabato 30 ottobre, a partire dalle ore 15.30, e per bambini e ragazzi fra gli 8 e i 11 anni, il Complesso monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo organizza due laboratori artistici e creativi, strutturati in base all’età dei partecipanti, in occasione della festa di Halloween.

Entrambe le proposte hanno l’obiettivo di incentivare la fruizione dei siti museali da parte delle nuove generazioni attraverso un approccio ludico e interattivo, in grado di stimolare l'interesse e il coinvolgimento diretto nel promuovere la visita alle collezioni museali.

Affiancati da professionisti e personale qualificato, sperimentando differenti tecniche artistiche e di colorazione su feltro, carta e lana i partecipanti faranno esperienza delle varie fasi di composizione, realizzazione e decorazione di una sporta a tema spettrale per i più piccoli, e di una … strega nel calderone per i più grandi.

La prenotazione è obbligatoria per partecipare ai laboratori e deve essere effettuata entro e non oltre la mattinata di venerdì 29 ottobre. L'accesso sarà garantito, previa conferma, sino ad esaurimento della disponibilità. Il costo del laboratorio è di euro 5,00 a bambino, tutto l’occorrente è fornito dagli organizzatori.

Ulteriori informazioni e prenotazioni obbligatorie: museo@comune.cuneo.it - tel: 0171 634175

Si ricorda che in base alle disposizioni governative vigenti per accedere al museo è necessario esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità.

Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

