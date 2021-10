Coldiretti Cuneo: scelte di benessere con Campagna Amica

Una corretta alimentazione e uno stile di vita sano sono da sempre la miglior prevenzione per garantirci salute e benessere. Questo il tema del workshop di domenica 24 ottobre presso i Giardini Freisa (ex-zoo) “Cibo, ambiente e territorio: scelte di benessere per ogni stagione” realizzato dal Donne Impresa con il supporto della LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) di Cuneo. Nell’incontro si parlerà di salute, benessere psicofisico, stagionalità e sostenibilità. Interverranno lo psicologo Andrea Pascale, la nutrizionista Barbara Giordano, il responsabile dell’Associazione Produttori Biologici Terramica Franco Parola e la Responsabile di Campagna Amica Piemonte Maria Chiara Bellino.



Arricchirà l’incontro un laboratorio di cucina conclusivo con una ricetta ideata dalla nutrizionista.



Sarà una giornata dedicata a chi ha a cuore la salute propria e dei propri cari, che passa dalla consapevolezza sui prodotti che portiamo sulle nostre tavole, da dove provengono e come sono stati trattati e naturalmente dalla prevenzione.



“Il 15 di ottobre si è celebrata la Giornata Internazionale delle donne rurali – afferma Monia Rullo Responsabile Provinciale Donne Impresa – che ricorda il ruolo cruciale che le donne e le ragazze svolgono nel garantire la sostenibilità delle famiglie e delle comunità rurali. Condividiamo insieme alla LILT, l’importanza della prevenzione primaria che dipende soprattutto da noi e dalle nostre scelte: corretti stili di vita e sana alimentazione sono gli ingredienti principali”.



“Il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno – aggiunge Patrizia Manassero, Presidente della LILT Cuneo – è un appuntamento per ricordare a tutte le donne quando sia importante che la prevenzione passa attraverso corretti stili di vita ma anche tramite accertamenti medici periodici. È una battaglia che LILT porta avanti da sempre ed è un piacere farlo a fianco di Donne Impresa e Coldiretti”.



L’iniziativa si svolge nell’ambito dell’evento di “Campagna Amica in Festa!” che vedrà animati i Giardini Fresia tutto il fine settimana.



Ad arricchire l’offerta di domenica è prevista l’apertura straordinaria del Mercato Contadino di Campagna Amica adiacente ai giardini, dalle 10:00-19:00 che darà la possibilità al pubblico di scoprire cibi genuini e tante prelibatezze prodotte a Km zero sul nostro territorio provinciale. Per tutti i laboratori ed i workshop è richiesta la prenotazione (fino ad esaurimento posti) al numero 0171/447248 oppure all’indirizzo email: eca.cn@coldiretti.it.