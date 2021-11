A Niella Tanaro le opere del monregalese Gianni Bava

Continua con successo l'iniziativa del comune di Niella Tanaro che apre le porte all'arte locale.

Dopo la mostra di Sergio Bruno, il mese di novembre sarà dedicato alle opere del monregalese Gianni Bava, originalissimo pittore dalle essenziali forme non figurative, che espose nel 1981 per la prima volta ad una collettiva con i pittori Walter Accigliaro, Russo Burot, Corrado Ambrogioal "Peilo di Porti Sovran" in Mondovi Piazza dove nel 1982 inaugurò la sua prima personale.

Ha preso parte a diverse rassegne di Mail Art (Arte Postale) e curato la grafica delle riviste "Poesia nella Strada" (1977-1980) e "Weltanschauung" (1993-1995).

Nel 1997 ha allestito, nel mese di ottobre, alla Biblioteca Civica di Mondovì, con il patrocinio del Comune di Mondovì e del Centro Rete di Mondovì la mostra "Quadri sui Muri".