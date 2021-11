Campagna vaccinale, in Piemonte oggi "solo" 658 prime dosi. Sono 7275 le somministrazioni complessive

Continua la campagna vaccinale anti Covid anche in Piemonte, anche se le cifre - ormai da qualche giorno - sembrano confermare le tendenze che si stanno delineando anche a livello nazionale. Sono infatti in tutto 7.275 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1.451 a cui è stata somministrata la seconda dose, mentre a 5.166 è stata fatta la terza dose. Sono dunque "solo" 658 le persone che si sono sottoposte all'avvio del ciclo vaccinale, la prima dose. Sintomo di un rallentamento per quanto riguarda l'erosione di quella fetta di cittadinanza che ancora non intende fare il vaccino (o non può).