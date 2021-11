Alla scoperta di forme, colori e tecniche del giardino naturale con il Comizio Agrario di Mondovì e la Compagnia del Giardino

Il Comizio Agrario e la Compagnia del Giardino organizzano il seminario online “Il giardino naturale. Il giardino tra mito e volontà della natura”.

Due lezioni online (martedì 9 novembre e giovedì 11 novembre 2021) dalle ore 20,30 alle 22 circa.

Gli incontri sono tenuti da Maurizio Zarpellon, garden designer e autore di diversi libri tra cui “I giardini dei sensi”, “Naturalmente in giardino”, “La foresta dei picchi neri” e “Vento alto”.

"Credo fermamente nel potere rigenerante della flora, nella sua energia nascosta…questo l’ho sperimentato direttamente su di me e ho capito che solo avvicinandola con rispetto si ha in cambio salute, forza, serenità e gioia" - scrive Maurizio Zarpellon. "Seguendo questo sentiero mi sono ritrovato a progettare giardini sensoriali e terapeutici, o semplicemente giardini privati in cui inserire zone adatte a stimolare i sensi. Ho disegnato circa 600 giardini, partendo sempre da un principio che mi son posto fin dall’inizio: nessun giardino può essere pensato e costruito senza tener conto di chi lo vive. Ogni giardino ha una sua forza, una potenza propria che varia con il variare del compito assegnatole. Ogni giardino ha una dote, quella di cambiare, di trasformare, di reinventare l’individuo. Io preferisco chiamarla “forza” perché si tratta di una vera e propria leva, un mezzo che la natura mette in campo quando si tratta di portare del bene".

Nel corso delle due serate verranno affrontate tematiche quali: forme, colori e tecniche nel giardino naturale.

Il link di accesso alla lezione verrà dato a chi si iscriverà.

Per info e iscrizione al seminario contattare il Tecnico agrario Federico Odetto,

Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

Tel.0174.42114 (Orario ufficio martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12)

E-mail: seminari@comizioagrario.org