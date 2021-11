A Bra si celebra il 4 Novembre in memoria dei Caduti di tutte le guerre

In occasione del 4 Novembre giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la Città di Bra ricorda i suoi caduti e quelli di tutte le guerre. Il calendario delle iniziative inizia mercoledì 3 novembre 2021, con la cerimonia organizzata dal gruppo Alpini braidese su impulso dell’A.N.A. nazionale, in programma alle 19 presso il Monumento ai Caduti di piazza Roma.

Le commemorazioni proseguono domenica 7 novembre con le celebrazioni organizzate dal Comune di Bra e la tradizionale deposizione delle corone d’alloro ai cippi cittadini, in programma a partire dalle 8 del mattino. Alle 10 cerimonia in piazza Roma, presso il monumento ai Caduti, alla presenza delle Autorità, dei rappresentati delle associazioni combattentistiche e d’arma e della banda musicale cittadina “Giuseppe Verdi”. Alle 11.15, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, in piazza Caduti per la Libertà, verrà celebrata la Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre.