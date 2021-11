Cristina, una geometra, si racconta

"Quando si pensa alla figura del geometra è più facile identificare il professionista nelle vesti di un maschio. Questa professione viene identificata come soprattutto adatta ad una popolazione maschile e, da neo diplomata geometra, posso dire che nel 2021 questo pensiero non è ancora del tutto svanito.

Mi chiamo Cristina ( Cristina Anzari) e ho frequentato l’Istituto Denina Pellico Rivoira indirizzo C.A.T. Durante i cinque anni del percorso scolastico mi è capitato più volte di vedere sul volto dei compagni un’espressione di stupore nel realizzare che un problema legato agli argomenti delle materie di indirizzo venisse risolto da una ragazza.

Quando, all’età di 14 anni, una studentessa deve scegliere il proprio percorso scolastico, non deve farsi influenzare da questi pregiudizi: ci sono mansioni più tecniche e manuali, ma competono al professionista anche l’amministrazione di un condominio, piuttosto che la stipulazione di un contratto di locazione/affitto.

Quando viene a mancare un famigliare è proprio il professionista l’incaricato della redazione della successione dei beni del de cuius (defunto) agli eventuali eredi. Con il diploma tecnico poi si possono seguire entrambe le strade: quella lavorativa o quella universitaria.

Nel mio caso ho deciso di iscrivermi all’albo dei geometri della provincia per poter effettuare i 18 mesi di praticantato in uno studio di geometri e poter sostenere l’esame di stato per l’abilitazione alla professione. Ho pensato di postare una fotografia del mio elaborato d’esame presentato all’orale di maturità.

Si tratta di una riproduzione di una ristrutturazione tra tradizione ed innovazione di un vecchio “Ciabot” sito nel Comune di Envie, edificio che mi piacerebbe potesse diventare un domani la mia abitazione.