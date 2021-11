L’immunologa Antonella Viola in Fondazione Mirafiore con una lectio dal titolo "Danzare nella tempesta"

Proseguono gli incontri del Laboratorio di Resistenza e dopo il Ministro Brunetta e il giornalista Gianluca Nicoletti, sarà la volta di una donna: Antonella Viola, l’immunologa divenuta nota al pubblico nell’ultimo anno e mezzo per i suoi interventi in tv, sempre pacati ed equilibrati, sulla terribile pandemia che stiamo ancora vivendo.

Sabato 13 novembre, alle ore 18:30, Antonella Viola terrà, nel teatro della Fondazione Mirafiore, una lectio dal titolo “Danzare nella tempesta”.

Prendendo spunto dal suo libro, edito da Feltrinelli, l’immunologa racconterà e spiegherà come ogni giorno il nostro sistema immunitario ascolta i segnali provenienti dal nostro corpo e dall’ambiente in cui viviamo e nel farlo, ci difende dagli attacchi esterni. Il nostro organismo è capace di un’infinita potenzialità: è pronto ad affrontare qualsiasi nemico, codificandolo e costruendo la propria memoria. Oggi il mondo è colpito da una calamità feroce. Non eravamo completamente ignari quando è arrivata, ma ci siamo fatti trovare impreparati. Di certo, sappiamo che questa pandemia non sarà l’ultima. Di fronte a questa trasformazione epocale le risposte della politica sono spesso dettate dalla paura e dallo sgomento. È difficile per tutti rinunciare non solo alle vecchie abitudini, ma anche allo stile di vita che avevamo prima. Ma come possiamo cambiare la postura nei confronti del mondo, che ormai è già cambiato sotto i nostri occhi?

Antonella Viola costruisce una mappa per abitare questa rivoluzione e comincia con l’invito a rivolgere lo sguardo dentro noi stessi, per capire la razionalità del nostro organismo, che è un meraviglioso sistema di comunicazione. Ciascuna parte collabora con l’altra, inviando segnali e traducendoli costantemente.

La partecipazione è gratuita, ma per garantire il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatoria la prenotazione.

L’incontro con Antonella Viola è già sold out ma è possibile iscriversi alla lista d’attesa tramite il sito www.fondazionemirafiore.it in modo da essere ricontattati in caso di disdette.