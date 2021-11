Perlo celebra la sua autonomia: 75 anni fa venne proclamato indipendente da Nucetto

Sabato 20 novembre 2021 alle ore 11, presso l’Oratorio Confraternita di San Giacomo, si terrà un incontro per fare memoria e onorare un evento che ci caratterizza come comunità: "1946-2021 - una piccola nostra storia".

Sono trascorsi ben 75 anni dal 22 novembre 1946 quando, con decreto n. 505, il capo provvisorio dello Stato decretava che la frazione Perlo del Comune di Nucetto era ricostituita in Comune autonomo con tutte le conseguenze.

La Giunta municipale del Comune di Nucetto, con una delibera avente per oggetto “Distacco della frazione Perlo e sua ricostituzione in Comune autonomo” aveva dato parere favorevole per la sua ricostituzione.

Perlo è sempre stato un Comune indipendente, ad eccezione del periodo di tempo di 18 anni che va dal 1928 al 1946.

Con il desiderio di rendere omaggio a chi in questi anni ha svolto un pubblico servizio al Comune, alle 11, nella Santa Messa celebrata da don Roberto Fontana saranno ricordati i sindaci Patrone Desiderio, Rossotti Michele, Rossotti Fiorino, Mazzucco Attilio, Prato Franco, Rossotti Sebastiano e tutti gli amministratori e dipendenti comunali defunti.

Seguirà un momento di racconto della storia a cura dello storico Gianmario Odello. Infine gli interventi dei Sindaci di Perlo Simona Rossotti e Nucetto Enzo Dho e la consegna di un presente ai già sindaci Enzo Garelli e Bruno Francesco Veglia. Sono invitati a partecipare tutti, residenti e resilienti di Perlo, e coloro che portano questo paese nel cuore, e i discendenti dei Sindaci e amministratori che hanno servito il Municipio.