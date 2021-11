Tetti: depositato il marchio della tradizionale torta

Grazie all'impegno del Circolo Acli Pro Tetti, la tradizionale torta di Tetti ha ottenuto, dallo scorso 21 ottobre, il deposito del marchio, che ne attesta tradizione e tipicità.



Ieri pomeriggio, domenica 7 novembre, all'interno del cortile della Chiesa, l'appuntamento agli abitanti del paese per presentare il dolce e festeggiare.



Luisella Einaudi, socia del Circolo: "Oggi è davvero una bellissima giornata! Per noi è importante riconoscere e preservare la tradizione del nostro paese. Desideriamo innanzitutto ricordare Domenico Degiovanni, parte attiva nel gruppo, che purtroppo ci ha lasciati pochi giorni fa. Un particolare ringraziamento va alla nostra socia Elisa Marino, per il prezioso aiuto nelle procedure presso la Camera di Commercio per il deposito del marchio della nostra torta".



Tetti, il paese della gente umile e della tradizione contadina. Negli anni il tramardarsi di un dolce, solo apparentemente semplice, preparato con cura dalle donne, ogni anno in occasione della festa di paese (l'ultima domenica di settembre). Da quell'amalgamarsi degli ingredienti, la ricchezza dei suoi sapori.



La torta di Tetti presenta 4 ingredienti principali: il cioccolato, le nocciole, le pere e gli amaretti. Estremamente è rivestita di pastafrolla ed è decorata in superficie da colorate palline di zucchero. Sulla superficie anche particoli aperture: il goloso ripieno che; così, si fa intravedere!



Molti gli abitanti che ieri pomeriggio hanno voluto partecipare. All'interno del cortile della Chiesa sono state esposte alcune fotografie del tempo. Quel ripercorrere attraverso le immagini, sapendo che ora le cose sono cambiate, ma accorgendosi anche di ciò che è restato. Da parte delle persone un lungo applauso di gratitudine.



Il marchio della torta di Tetti è stato presentato all'UIBM di Roma, si attende ora il suo riconoscimento.