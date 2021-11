A Saluzzo è pronto il nuovo "skate park 2.0" al parco del Tapparelli

A giorni, con un grande opening annunciato, sarà inaugurata la nuova struttura dello "skate park 2.0" nel parco del Tapparelli (lato via Trieste). Sono terminati i lavori di potenziamento in calcestruzzo di parti della pista, che permette le evoluzioni con lo skate, in sostituzione di quelle esistenti che erano ormai a fine ciclo di utilizzo.

I lavori di riallestimento dello skate park nell'area verde sono stati promossi da un gruppo di appassionati saluzzesi - sottolinea il sindaco Calderoni - che hanno aderito al bando per i progetti partecipati. Grazie agli amici “skatisti” saluzzesi ed in particolare a Davide Cornaglia”.

I lavori erano stati affidati a febbraio dal Comune alla ditta Grieco Saverio di Torino per un importo di 20.130 euro iva compresa, ma l’incarico era stato successivamente revocato perché la ditta non aveva iniziato nel tempo stabilito.

Per lo stesso importo li ha eseguiti la Ignoramps Skatepark.

La pista di skate era stata richiesta con progetto da un gruppo di consiglieri del Consiglio comunale dei ragazzi nel 2009 e ne era stata approvata la realizzazione dall’allora amministrazione Allemano.