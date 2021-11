Torino-Langhe andata e ritorno: riparte il treno a vapore per un viaggio slow e suggestivo

Tutti in carrozza per riassaporare le suggestioni del treno a vapore, che riprende a sbuffare sui binari che portano dritti dritti verso le Langhe.

Il nuovo programma di treni storici della Fondazione Fs, prevede una corsa sabato 27 novembre con partenza alle 9.10 dalla stazione di Torino Porta Nuova con fermata intermedia a Bra alle 10.05, poi Alba alle ore 10.32, dove è previsto un saluto istituzionale e il taglio del nastro.

Da Alba si proseguirà con trazione a vapore fino alla stazione di Canelli, con arrivo previsto alle ore 12; qui i viaggiatori del treno storico avranno tempo libero a disposizione per il pranzo.

Alle 14.30 al teatro Balbo di Canelli, è in programma il convegno dal titolo “Il treno storico come motore di sviluppo dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato, patrimonio dell’umanità Unesco” con ingresso libero fino ad esaurimento posti all’interno della struttura. Alle ore 18.15 è prevista la partenza del treno storico dalla stazione di Canelli per Torino Porta Nuova.

Un’idea originale per una gita, se poi avete i bambini al seguito li esalterete con l’atmosfera fiabesca della locomotiva. Che sogno. Se pensate di salire sul treno per connettervi col wi-fi, mandare mail, fare call o dormire... cambiate programma. Le atmosfere senza tempo dei treni d’epoca invitano al relax, al godimento slow, al naso appiccicato sul finestrino. Ok, appiccicato magari no che con il Covid non si sa mai, ma comunque il panorama che scorre lento va ammirato in tutto il suo splendore.