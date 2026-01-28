Lo scrittore saviglianese Beppe Magliano racconta “Il cortile di via Mazzini”

Il romanzo “Il cortile di via Mazzini” di Beppe Magliano, edito da Araba Fenice, sarà presentato venerdì 6 febbraio alle 17,30 a Savigliano nella biblioteca civica in piazza Arimondi (ex chiesa di Sant’Agostino).

Dialogherà con l’autore Emma Mana (già ricercatrice in Storia Contemporanea al l'Università degli Studi di Torino) dialogherà con l'autore.

Beppe Magliano saviglianese (già insegnante di storia e filosofia in un liceo di Torino) spiega: “È un romanzo che intreccia vite, segreti e memorie in un cortile di provincia, fra gli anni '30 e gli anni '60 del Novecento.

A far conoscere gli abitanti del cortile è Fausto, bambino curioso, che vive con i genitori al terzo piano. Lui entra nelle case dei vicini, raccogliendo parole, emozioni, silenzi. Sempre lui esce dal cortile per le prime amicizie ed esperienze.

Le piccole storie degli abitanti del cortile – continua Magliano - si intrecciano con la Storia italiana, ad abbozzare un vivace affresco di provincia e della società torinese. Il fascismo, la guerra, l'occupazione nazista, la liberazione, il boom economico, le migrazioni costituiscono la materia incandescente dentro cui le vite quotidiane e le mentalità del cortile si costruiscono e si modificano.

La storia – conclude l’autore - si svolge a Borgonovo, una cittadina della fertile pianura cuneese. Per il lettore saviglianese non sarà difficile riconoscere la propria città, la storia infatti è piena di indizi”.

Ingresso libero.