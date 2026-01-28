 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 28 gennaio 2026, 16:31

Alba, al Museo Eusebio concerto del Cuneo Gospel Choir

L'appuntamento è per sabato 7 febbraio alle ore 17 nell'ambito della rassegna "Musica in Museo"

Il Cuneo Gospel Choir

Il Cuneo Gospel Choir

Concerto del “Cuneo Gospel Choir” al Museo Eusebio di Alba, sabato 7 febbraio alle ore 17. Il terzo appuntamento della rassegna “Musica in Museo” vede il coro nella sala Maccario. 

Diretto da Anna Petracca e Alfredo Matera, il Cuneo Gospel Choir ripercorre la storia del Gospel, dagli Spirituals al repertorio più attuale. Non solo Gospel tradizionale ma anche contaminazioni dal blues al soul, dal pop al funky o R'n'B, e brani inediti. Indipendentemente da queste influenze restano comunque invariati i contenuti fondamentali della musica Gospel: una musica che racconta il dolore, le difficoltà e le frustrazioni della vita quotidiana, ma anche la fede e la speranza di liberazione e di riscatto. 

Prima del concerto, alle ore 16:30, è possibile partecipare ad una breve visita guidata ad una delle collezioni museali. L’ingresso al concerto è gratuito. La prenotazione è consigliata. Per info e prenotazioni museo@comune.alba.cn.it oppure 0173 292473.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium