Aggredito con un cric mentre faceva benzina, a processo il presunto responsabile

È cominciato al tribunale di Cuneo il procedimento penale a carico di un uomo, di origine marocchine, sotto accusa per lesioni personali aggravate e minacce nei confronti di un suo connazionale. L’episodio sarebbe accaduto ad un distributore di benzina di Borgo San Dalmazzo nel marzo 2019.

“Al nostro arrivo- ha riferito un militare al giudice- la persona offesa presentava una grave ferita la braccio. Perdeva molto sangue e si vedeva l’osso. Ci ha detto di essere stato aggredito da un uomo che conosceva di vista, con cui mesi prima avrebbe avuto un diverbio per futili motivi. Non abbiamo potuto acquisire i filmati delle videocamere di sorveglianza perché la società, per problemi, non li ha forniti”.



Nel corso dell’udienza è emerso che le parti si conoscerebbero di vista. A testimoniare, anche la parte civile:“Lavoro per una cooperativa. Quel giorno avevo finito e sono andato dal benzinaio per fare rifornimento al furgoncino. Ad un certo punto ho visto l’imputato parcheggiare davanti a me. Ha preso un cric e mi ha colpito al braccio, strappandomi il nervo. Lo conosco di vista perché qualche mese prima avevamo avuto una banale discussione, lui se l’era presa perché non l’avevo salutato. Appena ha visto che sanguinavo è scappato. Ho subito un’operazione e non ho recuperato al cento per cento. Prima che mi aggredisse mi ha detto ‘ti ammazzo’. Ho cercato di difendermi tirandogli un pugno, ma non ci sono riuscito. Non so perché l’abbia fatto”.

L’udienza è stata aggiornata per il prosieguo dell’istruttoria.