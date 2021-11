A Mondovì le premiazioni del concorso di poesia dialettale

Persone di cultura, legate alle lingue naturali, hanno scelto Mondovì, da tutto il Piemonte e dalla Valle d’Aosta, per un incontro significativo. Dal 1967 il borgo di Piazza ha voluto premiare i più valide liriche in piemontese, provenzale, franco-provenzale, novarese, walser, varianti liguri. Due pubblicazioni, rese possibili per un consistente contributo della Fondazione CRC, sono state presentate nei locali del Centro Studi Monregalesi, dall'Associazione Culturale Monregalese e dalla onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”.

Piemontese 1° Rollone Valerio Medaglia Camera dei Deputati 2° Massiglia Osvaldo Vocabolario italiano-piemontese 3° Gamba Pinuccia Coppa Camera di Commercio di Cuneo 4° Ravizza Luciano Coppa Christ Premio matricola: Guido Bellocchio Coppa Ordine ospitaliero Premio alla carriera culturale:Antonina Galvagno Coppa Camera di Commercio di Cuneo Provenzale Kyé 1° Vinai Lucia Targa Lions club Mondovì 2° Maria Margherita Castagnino Coppa Ordine ospitaliero Provenzale 1° Luciano Paola Coppa RM Novarese 1° Silvestri Elisabetta Targa Regione Piemonte Walsser 1° Favre Luciana Coppa Camera di Commercio di Cuneo Franco Provenzale 1° Vuillermoz Maria elisabetta Variante ligure 1° Nicolino Romano

Medaglie Provincia: Grechi Pierluigi , Massimino Bruno, Rasero Elda, Rosso Irene, Balossini Annamaria, Graziani Rita, Tacca Carlo, Martinetti Gianni, Vicquery Magdalena

L’altra “A gatagnàu” è stata analizzata in modo approfondito dal vincitore della sezione piemontese, Valerio Rollone, chiarendo il significato intimo delle opere di Felicina Bonino Priola, Elisa Revelli Tomatis,Marita Bellino, Ferdinanza Susa, nel loro personalissimo schema letterario.