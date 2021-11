Rinvenuto residuato bellico in villa Vacchetta, gioiello Liberty di Caraglio

E' stato fatto brillare nella mattina di oggi, lunedì 22 novembre, un ordigno militare risalente alla prima guerra mondiale, rinvenuto la scorsa settimana a Caraglio.

Il residuato bellico - trovato in una rimessa adiacente all'antica villa Vacchetta in via Dante Alighieri durante dei lavori di ristrutturazione - è stato denunciato ai carabinieri caragliesi dai nuovi proprietari dell'antica casa nobiliare, in stile Liberty, che prende il nome dall'omonimo architetto che la progettò nel 1910.

Da lì è partito l'iter per la messa in sicurezza e successiva esplosione controllata lontana da persone e abitazioni. Sul posto sono giunti questa mattina una squadra del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano che ha analizzato il corpo di artiglieria pesante, un pallettone di circa 20 cm di diametro, trasportato in sicurezza e successivamente fatto brillare presso la cava Tomatis, al fondo di via Rittanolo.

Le operazioni sono cominciate alle ore 9,30 circa e si sono concluse nell'arco di un'ora sempre seguite da un'ambulanza della Croce Rossa di Caraglio, con personale medico e infermieristico a bordo.

L'ordigno era pressoché innocuo, ma è stata necessaria l'esplosione controllata in quanto conteneva ancora una piccolissima carica esplosiva.



Non si è resa necessaria l'evacuazione di alcuna abitazione.