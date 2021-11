A Beinette tornano in scena gli Amici del Teatro

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, tornano finalmente sul palco gli "Amici del teatro" di Beinette.

Un imprenditore è in grosse difficoltà economiche e quindi cerca un sostituto che prenda il suo posto e che, nonostante l'inesperienza, riuscirà a risolvere la situazione.

A dicembre torna in scena torna "Il sosia", commedia brillante in tre atti di Franco Roberto. Le date in calendario sono tre: sabato 4 dicembre alle 21, domenica 5 alle 15, martedì 7 alle 21.

Protagonisti sono nomi noti al pubblico, con qualche novità: Gianni Perlo, Maresa Costamagna, Angelo Bracco, Claudio Rostagno, Luciana Garelli, Valer Mocca e Federica Busciglio, con Vanna Rebuffo suggeritrice.

E' possibile prenotare il proprio posto presso il teatro parrocchiale il mercoledì e il sabato dalle 15,30 alle 18, oppure telefonicamente, al 334.1420076, da Luciana Garelli, lunedì, martedì e venerdì, dalle 14,30 alle 18.

Si ricorda che l’accesso è consentito solo alle persone in possesso di green pass e con mascherina. L’ingresso è a offerta libera, con prenotazione obbligatoria.