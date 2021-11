Appuntamenti per l’ultima domenica di novembre in Granda

Le iniziative qui proposte si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19.

Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione causate, ad esempio, dal maltempo. Verifica le modalità di accesso alle manifestazioni.

Tutti gli eventi di questa domenica li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it

Fiere autunnali, enogastronomia ed eventi natalizi

A Crissolo oggi, domenica 28 novembre, ci sarà l’edizione 2021 dei “Mercatini sotto il Monviso”. Il paese è pronto ad accogliere i visitatori, con le tradizionali “luminarie” di Natale già installate da alcuni giorni, e domenica si tingerà con i colori del Natale, mentre le recenti precipitazioni nevose renderanno tutto ancor più magico. Per la giornata sono previsti più di ottanta stand espositivi, disposti all’interno delle aree pedonali del paese. Tra gli espositori, i visitatori potranno trovare anche angoli con distribuzione di vin brulè e caldarroste. Si dovranno rispettare le norme anti-Covid, con uso della mascherina e distanziamento. Info: www.comune.crissolo.cn.it

A Peveragno è in calendario la Fiera di Sant’Andrea. Oggi, domenica 28 novembre, lungo le vie del paese, ci saranno le bancarelle dei prodotti locali (agricoli, commerciali e l’oggettistica di Natale), l’animazione per i bambini con gli artisti di strada e intrattenimenti musicali. Prevista la distribuzione di coupete, caldarroste e tisane e la degustazione del minestrone di trippe. È in programma la mostra zootecnica degli animali con l’esposizione dei mezzi agricoli. In via Roma aprirà la 13ª edizione dell’esposizione dei presepi. Per l’occasione sarà aperto il museo Toselli-Bersezio. Alle 10 in piazza Toselli si terrà il tradizionale concerto in onore di Santa Cecilia, suonato dalla Banda musicale di Peveragno. Dalle 12 presso piazza Toselli si terrà il tradizionale pranzo di Sant’Andrea (per pranzare al tavolo richiesto il green pass). Lunedì 29 novembre, nel contesto del consueto mercato rionale, proseguirà la distribuzione di caldarroste, trippe e cupete.

Info: www.comune.peveragno.cn.it

A Mondovì questa domenica appuntamento con il mercato orto-culturale “Cavoli Tuoi”, nato dalla storica Fiera di San Martino e rimandato a questo fine settimana per il maltempo. Il salotto barocco di piazza Maggiore ospiterà i più rinomati prodotti ortofrutticoli del Piemonte, a partire dal porro di Cervere sino ai presidi Slow Food del cardo gobbo di Nizza Monferrato, del fagiolo di Badalucco, della piattella canavesana, della rapa di Caprauna e del peperone di Carmagnola, passando per le mele della Garzegna e della Valle Bronda, i nashi di Piozzo, le patate della Bisalta, le carote di San Rocco Castagnaretta. Tra le bancarelle anche produttori di derivati, marmellate e miele. A partire dalle ore 12,30 sarà inoltre possibile degustare le tradizionali zuppe del territorio con un menù costituito da antiche ricette e accompagnato da un buon bicchiere di vino Dogliani DOCG. Da questo fine settimana torna il pattinaggio su ghiaccio a Mondovì Breo con la pista montata in piazza Cesare Battisti fino al 6 gennaio. Oggi ci sarà anche il mercatino dell’antiquariato e il concerto itinerante nel centro storico della Banda Musicale di Mondovì che festeggia Santa Cecilia. A partire dalle 9.30, la banda si esibirà per le vie di Breo fino a raggiungere il borgo di Piazza, dove alle 11 sarà celebrata la S. Messa in Duomo.

A seguire la banda si fermerà su piazza Maggiore per eseguire alcuni brani prima del pranzo, successivamente i componenti del gruppo parteciperanno alla visita con percorso immersivo "Infinitum" presso la Chiesa della Missione in collaborazione Itur.

Info: https://lafunicolare.net/it

Prosegue anche oggi, domenica 28 novembre, il “Mercatino di Natale” al Forte di Vinadio, tradizionale appuntamento con il suggestivo shopping prenatalizio al coperto, nei corridoi del Forte, dove un centinaio di espositori presenteranno prodotti tipici d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee regalo. Per tutto il week end è previsto un ricco programma di appuntamenti e intrattenimento, tra cui le visite animate alla caserma Carlo Alberto con l’accompagnamento del trio di cornamusa di Vottignasco. Gli aiutanti di Babbo Natale accompagneranno grandi e piccini in un incredibile viaggio animato da danze, musiche e storie dal mondo. Oggi alla caserma Carlo Alberto a partire dalle 12, sarà possibile altresì degustare piatti della tradizione, la prenotazione è consigliata. Durante la manifestazione rimarrà aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il percorso del mercatino sarà a senso unico, obbligo di Green Pass e mascherina. Info e programma completo: www.fortedivinadio.com

A Trinità è in programma la tradizionale fiera dedicata a Pocio e Bigat. Il termine Pocio indica le nespole, frutto povero introdotto in Piemonte grazie ai Romani, mentre i Bigat non sono altro che i bachi da seta, in passato ampiamente allevati nelle campagne piemontesi per la produzione del prezioso tessuto. Nell'ambito della fiera è in programma un ricco calendario di appuntamenti. Oggi, domenica 28 novembre, si inizia dalle 8 con i creatori d’ingegno, caldarroste e vin brulè con gli Alpini, trattori d’epoca, il mercato e il campionato di battuta al coltello. Pranzo alle 12 a cura della Proloco. Non mancheranno i giochi per i più piccoli. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass. Info e programma completo: www.comune.trinita.cn.it

Ad Alba prosegue l'apertura del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, unitamente alla rassegna Albaqualità, un luogo in cui poter acquistare magnifici esemplari di Tuber magnatum Pico e prodotti enogastronomici del territorio di Langhe Monferrato e Roero. L'Alba Truffle Show continua ad accogliere le creazioni gourmet nate dall’estro sapiente di grandi firme della cucina nazionale e internazionale. Oggi, domenica 28 novembre, si terrà “La Valle d'Aosta da assaporare”, un laboratorio alla scoperta dei prodotti tipici del territorio, in particolare la Fontina DOP. Come ogni sabato, appuntamento alle ore 15.00 in Sala Beppe Fenoglio per l'Atelier della Pasta Fresca, a cura di Fulvio Siccardi. Proseguono anche i seminari di Analisi Sensoriale e le Wine Tasting Experience. Sempre aperto l'Alba Truffle Bimbi, un luogo di divertimento interamente pensato per bambini, senza mai tralasciare l'aspetto didattico ed educativo, in totale sicurezza. In città prosegue il doppio appuntamento con il Mercato della Terra Slow-food. Scopri tutti gli eventi su: www.fieradeltartufo.org

Cuneo Neve lancia la promozione dedicata a tutti i visitatori della Fiera del Tartufo 2021: 2 skipass al prezzo di 1. Conserva il biglietto di ingresso alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2021 o la mail di prenotazione del biglietto acquistato, presentati alla cassa della stazione sciistica insieme a un accompagnatore e ritirate 2 skipass al prezzo di 1. Info: www.cuneoneve.it

In occasione della Fiera le cantine delle Langhe e del Roero aprono le loro porte. Piccole cantine per dimensione, ma grandi per storia e tradizione, accolgono appassionati e curiosi. L’enoturista può contare su diverse tipologie di visita, che vanno dalla semplice degustazione, sempre accompagnata da prodotti gastronomici locali, al pranzo in cantina. Non manca la possibilità di acquistare i vini direttamente dal produttore a prezzi molto convenienti. Scopri quelle che puoi visitare questa domenica su: www.langhe.net

A Cervere la Fiera del Porro si terrà fino ad oggi, domenica 28 novembre, e per osservare rigidamente le norme di sicurezza previste, ma per garantire al tempo stesso un’esperienza in linea con quelli che sono gli standard della kermesse, gli appuntamenti gastronomici si sposteranno nella sede della Pro Loco Amici di Cervere. Per questa edizione sono in programma appuntamenti gastronomici a menù su prenotazione. Oggi appuntamento con il mercato di Campagna Amica. Per le vie del centro tante aziende agricole proporranno il frutto del loro lavoro, prodotti ed eccellenze del territorio dal gusto e dal sapore unici, formaggi, salumi, miele, marmellate, riso, cereali, ortaggi di stagione e trasformati. Tante cose buone da mettere in tavola che potranno offrire ai consumatori anche spunti per dolci pensieri o sani e genuini regali natalizi. Per coloro che non sono riusciti a prenotare, i ristoranti locali proporranno un ricco menù ai porri. Info: www.fieradelporrocervere.it e www.facebook.com/porrocervere

In Valle Maira l’Associazione Culturale Escarton rinnova la tradizione con l’allestimento del presepio all’interno degli antichi forni di Borgata Camoglieres a Macra. Il presepio è visitabile a qualsiasi ora fino a domenica 30 gennaio. Info: www.escarton.it

Oggi, domenica 28 novembre, a Vernante con l’evento “Pinocchio rivive con Vernante” sono in programma tanti appuntamenti gratuiti che animeranno il centro storico. Nella Piazza dell’Ala dalle 11 alle 18 i bambini (e non solo!) potranno divertirsi con lo staff de L’Albero del Macramè con tanti giochi, un vero e proprio paese dei balocchi, per sentirsi un po’ Pinocchio! Presso il Salone della Proloco, Strada Statale 20 n. 12, alle ore 16, l’attore Paolo Tibaldi porterà in scena un intrattenimento gratuito con accesso consentito previa verifica GreenPass. Non mancheranno i mercatini natalizi. Info e programma completo: www.comune.vernante.cn.it

Musica e spettacoli

La rassegna “Classica: i Concerti della domenica mattina”, organizzati da Alba Music Festival con la direzione artistica di Giuseppe Nova arriva al suo penultimo appuntamento.

Oggi, domenica 28 novembre, è in programma il concerto di Alessio Bidoli, accompagnato

da Marcello Mazzoni al pianoforte. Saranno eseguite musiche di Kreisler, Beethoven e Ravel. Appuntamento alle 11 nella Chiesa di San Giuseppe in piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba.

Info su www.albamusicfestival.com

A Cherasco oggi, domenica 28 novembre, appuntamento con Cine Food, il cinema che nutre, al Galateri. Il programma prevede dalle 16.30 apertura, accoglienza (per controllo green pass e

assegnazione posto per la proiezione) con distribuzione di uno spuntino a zero spreco alimentare e zero impatto ambientale. Alle 17 inizierà l’incontro con Vittorio Castellani alias Chef Kumalé, giornalista free lance e food designer, considerato il massimo esperto in Italia di world food & ethnic cuisine. A seguire verso le ore 18 la proiezione di “Bugs” di Andreas Johnsen. Da quando sono stati indicati dalle Nazioni Unite come una risorsa fondamentale per combattere la fame nel mondo gli insetti sono diventati il cibo del futuro. Il film offre un viaggio per farci capire se gli artropodi saranno la nostra salvezza. Ingresso gratuito, occorre prenotarsi.

Info e calendario completo della rassegna: www.comune.cherasco.cn.it

Al cinema Moretta di Alba prosegue la rassegna teatrale Applaausi. Oggi, domenica 28 novembre, saranno gli attori Andrea Borgogno e Veronica Gallo del Fiasco a recitare, con lo spettacolo “La scuola dei grandi”, previsto per le 16.30. Ingresso gratuito, consigliato prenotare.

Info: https://business.facebook.com/teatrodelfiasco

A Saluzzo, per la rassegna “Salotti musicali al Monastero della Stella”, oggi, domenica 28 novembre, alle 17 primo appuntamento che vedrà protagonista il Quintetto pianoforte e fiati, segnalato dal Conservatorio “G. Verdi” di Torino (Matteo Cotti, pianoforte; Niccolò Capone, flauto; Valeria Lupi, clarinetto; Francesca Cristina Chiesa, corno; Luca Vacchetti, fagotto), che eseguirà il Quintetto in do minore, Op. 52 (1820) di Louis Spohr e il Quintetto in si bemolle maggiore, Op. postuma (1876) di Nicolaj Rimskij-Korsakov. Ingresso libero, prenotazioni sul sito www.monasterodellastella.it/prenotazioni

A Fossano questa domenica è in programma nel pomeriggio il mercatino di Natale dei bambini. Alle 17.45, in piazzetta Duomo, ci sarà l’accensione delle luci di Natale, in concomitanza con l'iniziativa "Black Sunday sotto le luci", con negozi aperti tutto il giorno.

Info: www.comune.fossano.cn.it e https://www.facebook.com/infossano

Prosegue a Saluzzo la rassegna di teatro ragazzi e bambini “Un sipario tra cielo e terra”. Oggi, domenica 28 novembre, alle ore 17 al Cinema Teatro Magda Olivero lo spettacolo che andrà

in scena si intitola «Clown spaventati panettieri», rivolto a tutti, non solo ai più piccoli. Sarà un’ora all’insegna della risata e del divertimento con due buffi panettieri un po’ clown e po’ acrobati. Il biglietto ha il costo di 6 euro, ridotto a 5 euro sotto i 10 anni e gratuito sotto i 3 anni.

Per chiedere informazioni o acquistare i biglietti si può scrivere alla mail biglietteria@melarancio.com. Sarà inoltre possibili acquistare il proprio biglietto in loco: il botteghino per l’acquisto dei biglietti sarà aperto 60 minuti prima dello spettacolo.

Ulteriori informazioni su www.cinemateatromagdaolivero.it

A Busca questa domenica alle 15,30 Cristina e Dante Bruno, accompagnati dal gruppo folkloristico della Contessa ‘d Mirafiur e ‘l so seguit, presenteranno al Teatro Civico lo spettacolo “Busca d’na vota (la Busca di un tempo)”. Nel corso dello spettacolo verranno recitate le poesie dedicate a Busca dal dottor Ernesto Francotto e da Padre Silverio Cismondi e verranno narrate le antiche leggende buschesi. Sono previsti intermezzi con balli folkloristici e la proiezione di fotografie della città. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con l’associazione Vivi Busca e con il patrocinio della Città, è ad ingresso libero; sono obbligatori mascherina e green pass.

Info: www.comune.busca.cn.it

Iniziative per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

Il Comune di Cuneo ha promosso una serie di iniziative per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Oggi, domenica 28 novembre, alle 16 presso la Sala S. Giovanni è in programma “Musica e Parole”, concerto del Trio Louise Barbara Martinetto al flauto, Milena Punzi Anfossi al violoncello e Clara Dutto al pianoforte. Letture a cura di Adele Tetamo e Alessia Dovero.

Sempre domenica alle 16.30 al Teatro Toselli è prevista la pièce teatrale “Nemmeno con un fiore. Il prezzo dell’amore” a cura degli operatori della Comunità Papa Giovanni XXIII che da 25 anni incontrano e accolgono donne vittime di violenza e tratta. Personaggi di varia umanità si confrontano sul delicato tema della donna costretta a prostituirsi. Scritto e diretto da Emanuela Frisoni. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Info: www.comune.cuneo.it

Appuntamenti vari

A Cossano Belbo oggi, domenica 28 novembre, è programmata la camminata “In autunno tra i giganti di Cossano Belbo” con menù itinerante per adulti e bambini. Viene proposta l’esperienza del Big Chairs Tour nella magica cornice della stagione dai colori più caldi dell’anno. Il percorso sarà di 7,5 km. Partenza tra le 11.00 e le 13. 30 presso Località Scorrone, SP. 31 presso la Chiesa Madonna delle Grazie. Il menù prevede vitello tonnato, polenta e salsiccia, formaggi e torta di nocciole. Prenotazione obbligatoria. Info: www.appuntamentoweb.it/in-autunno-tra-i-giganti-di-cossano-belbo-2021

A Celle Macra questa domenica, alle 14.30, dalla piazza del Municipio, partenza

dell’escursione gratuita “Passeggiando con gusto”, accompagnati da Demetrio Zema

e conclusione alla Locanda “Maraman” con degustazione di prodotti tipici.

Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it/passeggiando-con-gusto-domenica-28-novembre-a-celle-di-macra

Questo fine settimana la stazione sciistica Artesina metterà in moto gli impianti per ricominciare a sciare. Si partirà con gli impianti del Turra e del Castellino, e si potrà sciare tutti i giorni, anche in settimana, fino a venerdì 3 dicembre. Info aggiornate su www.artesina.it e www.facebook.com/Artesina

Anche Prato Nevoso, a Frabosa Sottana, riapre gli impianti. Si riparte con la seggiovia blu, quella della conca e con il campo scuola. Telecabina La Rossa aperta ad uso pedonale dalle 10 alle 17 con Chalet Il Rosso aperto. Info e aggiornamenti: https://pratonevoso.com/apertura-anticipata-27-novembre

Nella riserva naturale di Crava Morozzo oggi, domenica 28 novembre, torna “Lo spirito del bosco”, fantastico percorso tematico per le famiglie. Lungo il sentiero che si snoda nella Riserva, i bambini accompagnati dai loro genitori incontreranno personaggi che li aiuteranno a scoprire lo spirito del bosco. L’OasiAnimata sarà disponibile per tutta la giornata (primo ingresso ore 10.00, ultimo ingresso ore 15. 00). Non è necessario prenotare. Ogni nucleo familiare potrà presentarsi all’ingresso nell’orario che preferisce (tra le 10 e le 15) e svolgerà il percorso in autonomia. Si parte dall’ingresso della Riserva lato Crava (nel comune di Rocca de’ Baldi), dove verrà consegnato ai partecipanti il kit per l’esperienza ed un librogioco.

Info: www.facebook.com/lipucuneo.giardinonaturale