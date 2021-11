Cala il sipario sul FestivaLieve di Asti

Si conclude oggi ad Asti il Festivalieve, grande evento che dal 25 al 28 novembre, organizzato dall’Associazione Feed, ha portato ad Asti tantissimi incontri di cultura e bellezza con incontri, scrittori, critici d’arte, designer, giornalisti, divulgatori, fenomeni del web e campioni dello sport, spettacoli circensi e serate dedicate alla stand up comedy in teatro.

Il concetto di levità

Il tutto all’insegna di due grandi del 900, Luzzati e Calvino con il concetto di levità. La mostra è ancora visitabile gratuitamente fino al 19 dicembre a Palazzo Ottolenghi.

Ieri tantissimi ospiti al Palco 19. Caprarica ha svelato i segreti dei Windsor

Anche ieri una giornata da ricordare con la partecipazione del notissimo corrispondente Rai da Londra Antonio Caprarica in un divertentissimo racconto delle vicende della casa reale inglese, spaziando tra luoghi, storia, vizi e virtù della famiglia reale.

Aneddoti incredibili e anche l’indagine di un giornalista su quanto costerebbe agli inglesi la morte di Elisabetta, regina molto amata dai sudditi e che ha dedicato tutta la sua vita all’essere un capo di Stato: "La regina non può morire!"

Un’indagine appassionante frutto di un lavoro accurato per il suo libro ‘Elisabetta per sempre Regina’ di Sperling & Kupfer.

Un vero taxi offerto da un collezionista ad attenderlo

Ad attenderlo fuori dal Palco 19 un taxi inglese prestato per l’occasione da un collezionista astigiano: "Ora mi accompagnate a casa". L’incontro è stato moderato dalla giornalista del nostro gruppo editoriale Betty Martinelli.

Bagno di folla per Sgarbi

Nel pomeriggio, a salire sul Palco il critico d’arte e personaggio televisivo Vittorio Sgarbi che, attraverso una lectio magistralis ha illustrato la sua ultima pubblicazione: “Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a Oggi”. Una coda di folla ha atteso l'arrivo dell'istrionico critico, accolto da diverse istituzioni della città.Vittorio Sgarbi, presidente della fondazione Canova, all’interno del suo libro, non solo dà conto, per la prima volta, in modo molto sistematico, documentato e con un ricco apparato iconografico, dell’ultimo straordinario ritrovamento caravaggesco, l’Ecce Homo, a Madrid. Ma offre anche l’occasione di percorrere un viaggio avventuroso ed entusiasmante nei labirinti, rivalità, furbizie che hanno accompagnato la riscoperta di Caravaggio, a partire dal 1951, quando Roberto Longhi gli dedicò una mostra a Palazzo Reale di Milano.





Vergassola e Morini divertenti e coinvolgenti

Si è sorriso e riso con Dario Vergassola, il comico spezzino, noto per la sagacia e la vena beffarda e irridente che ha intervistato Massimo Morini, direttore d’orchestra con record di presenze e vittorie a Sanremo, regista che ha ottenuto il plauso di Barack Obama.Un dialogo irriverente tra musica, comicità e cinema, per far emergere aneddoti bizzarri e curiosità inedite sul panorama artistico italiano.

Di che segno sei?

Appuntamento a seguire con “Ariete ascendente gemelli”, spettacolo sagace, frizzante e ricco di colpi di scena. Due atti di risate e riflessioni sul vero significato dell'amicizia messe in scena da un gruppo di attori che non temono il confronto con l’assurdo che risiede nella realtà.

Chiusura con Manera e i suoi personaggi

La serata e giornata è stata chiusa dalla comicità sulla quotidianità del bravo Leonardo Manera che ha tratteggiato alcuni italiani tipici con i loro pregi ma soprattutto difetti. Una carrellata davvero divertente e apprezzata dal numeroso pubblico presente.

Gli appuntamenti di oggi

Oggi spazio a Claudio & Consuelo. Alle 16, "Dal paese dei balocchi"

Due personaggi, pervasi da una vena di clownesca assurdità, si muovono in scena sorretti dall'ingenua determinazione che permette a bambini ed eroi di credere ai sogni.

Alle16.30

Da che arte stai? Luca Beatrice, notissimo critico d’arte, lo chiederà al giovane youtuber astigiano Andrea Cerrato, sollecitando un dialogo su protagonisti, movimenti e linguaggi dell’Arte dal Novecento, il secolo che ha cambiato le regole del gioco, fino a oggi.

Alle 18.30 il giovane TrediciPietro spiegherà i segreti della musica, Il figlio di Gianni Morandi, moderato da Elisabetta Testa, spiegherà come funziona la musica nel 2021. È cresciuto respirando musica e ha iniziato a scrivere musica alle medie. Nel 2018 è arrivato al successo con Pizza e fichi