“Casa mia è aperta/Mia ca l'e duverta”: nelle Terre di Mezzo torna il concorso dei presepi

Nei nostri comuni il presepe non è solo un simbolo di una religiosità che ha caratterizzato queste terre ma è anche un segno tangibile dell’unione e dell’affetto familiare. Realizzare il presepio diventa quindi un gesto di amore e condivisione tra genitori e figli, fratelli e sorelle, una gara simpatica e generosa per chi realizza un’idea particolare, un angolo di affetti che genera sentimenti profondi che riaffiorano proprio attorno al Presepio.

Diventato un appuntamento fisso, quest’anno i 17 Comuni dell’Associazione Octavia - Terre di Mezzo ripropongono il loro concorso sui presepi.

Il concorso è rivolto a tutte le persone di buona volontà che risiedono nei territori delle Terre di Mezzo ma anche a scuole, associazioni, Parrocchie, circoli, aziende produttive, negozi, bar, artigiani. Però con una richiesta particolare: "Il vostro presepio condividetelo con gli altri, fate che la vostra casa, la vostra scuola, il vostro cortile del palazzo dove abitate, l’oratorio, il circolo, il bar, il negozio diventino un luogo dove tutti possano ammirare “el Presepi” che avete realizzato. Certamente una sfida non facile, non tanto per la realizzazione del Presepe stesso ma per saperlo condividere con altri".

Iscrizione al Concorso entro il 5 dicembre compilando l’apposito form disponibile sul sito www.associazioneoctavia.com (oppure: https://forms.gle/kdpy5bHfnvYMVXeF9). Per ultimare correttamente l’iscrizione bisognerà anche inviare almeno una fotografia del proprio presepe alla mail info@associazioneoctavia.com.

Una prima valutazione sarà effettuata da commissioni di valutazione comunali nei giorni dal 6 al 10 dicembre concordando la visita con chi ha realizzato il presepio. I risultati verranno poi trasmessi alla commissione giudicatrice dell’Associazione Octavia – Terre di Mezzo che individuerà i presepi vincitori ed eventuali menzioni speciali.

La premiazione si terrà il 19 dicembre a Scarnafigi presso la ex-Confraternita di Santa Croce, oggi Punto Octavia e sede dell’Associazione.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio, inoltre, tutti i presepi, premiati e non, sono chiamati a condividere con visitatori, parenti, amici ecc. le proprie creazioni in orari prestabiliti da trasmettere al momento dell’iscrizione, secondo le esigenze di ciascun partecipante.

Un messaggio forte di unione che vogliamo dare a tutti voi, a quelle popolazioni, a quei paesi, a quelle frazioni, a quei palazzi, agli esercizi commerciali e produttivi, a quelle case sparse che possono diventare un luogo di aggregazione e scambio di auguri, amicizia, sentimenti, affetti, curiosità tra le popolazioni dei 17 Comuni delle Terre di Mezzo e non solo.

Regolamento e form di iscrizione presenti sul sito www.associazioneoctavia.com