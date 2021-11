L'assemblea dei soci dell'ATL Cuneese approva il bilancio preventivo 2022

Si è svolta oggi, lunedì 29 novembre 2021, in Cuneo, l'Assemblea dei Soci dell'ATL del Cuneese per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2022. Con l'occasione il Presidente dell'ente Mauro Bernardi e il Direttore Daniela Salvestrin, unitamente a tutto il Consiglio di Amministrazione, hanno ricordato le principali attività svolte nel 2021 e anticipato i punti salienti del piano di comunicazione e di promozione per l'anno a venire, con l'auspicio che il futuro possa riservare maggiori certezze per il mondo del turismo e non solo.