Ponte sul Gesso a Cuneo ancora a una corsia: si spera nella riapertura da domani

Erano state indicate le data di oggi o domani per il possibile ritorno ad una circolazione regolare sul ponte sul Gesso, in direzione del centro di Cuneo.

Stamattina i lavori erano ancora in pieno svolgimento e si spera, quindi, che la riapertura del ponte a due corsie scatti da domani, dopo lunghe settimane di lavori e di conseguenti pesanti disagi alla circolazione in quellazona, soprattutto nella fascia oraria 7-9.

Due i cantieri in corso al di sotto del ponte e non visibili dal piano viabile. L’impresa esecutrice Falf di Milano che, per conto di Italgas, si occupa dei lavori di sostituzione delle tubazioni del gas metano che prima erano agganciate al ponte è in ritardo sui lavori a causa del maltempo.