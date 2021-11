La Granda è seconda in Piemonte nella solidarietà alimentare: raccolte nella colletta 81 tonnellate di cibo

Nella "corsa alla solidarietà" della 25^ giornata nazionale della Colletta Alimentare la provincia di Cuneo si qualifica seconda in Piemonte per chili di cibo raccolti.

I dati - pubblicati ufficialmente oggi (martedì 30 novembre) - parlano chiaro: il territorio cuneese ha raccolto 81.000 chili di cibo, quantitativo secondo solo ai 107.000 chili del torinese.

Il Piemonte ha raccolto in totale - grazie ai 12.000 volontari appostati all'entrata di 1.100 supermercati - 548 tonnellate di cibo, che verranno distribuite a 506 enti caritativi e alle oltre 110.000 persone da essi ospitati, di cui 23.820 minori, 36.366 migranti-stranieri, 1.743 persone con disaiblità e 1.206 persone senza fissa dimora.

A livello nazionale la colletta alimentare 2021 - finalmente tornata alla modalità in presenza completa nel giorno di sabato 27 novembre e organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare - ha raccolto circa 140.000 volontari davanti a quasi 11.000 supermercati in Italia; il materiale raccolto distribuito a 7.600 strutture caritative che assistono in otale 1,7 milioni di persone. Proseguirà sino a venerdì 10 dicembre, con le modalità della spesa online e Charity card.