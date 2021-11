Si chiama Emily e ha bisogno di affrontare l’inverno in una casa

Emily è una cagnolina anziana, arrivata in canile gravemente sottopeso oltre che in pessime condizioni di salute… fortunatamente adesso si è ripresa alla grande.

Cerchiamo per lei una famiglia disposta ad accoglierla in casa al caldo: soffre molto il freddo.



Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)

Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197 - Daniela 338 3334697