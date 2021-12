"A dir poco sorprendente!": al teatro Iris di Dronero il magico show rock della Family Dem

Eclettici, giocolieri, acrobati, equilibristi ma soprattutto sognatori.

A pochi giorni dal Natale, sabato 18 dicembre, alle ore 21, presso il teatro Iris di Dronero Blink Circolo Magico proporrà, per la rassegna "Sim Sala Blink", uno show unico e mai visto prima: "The family Dem Show”.

Mister David e l'intera sua famiglia in 70 minuti di emozioni, adrenalina, magia e tanto divertimento. The Family Dem è una crew che porta in scena uno stile di vita bizzarro libero e nomade.

Una Famiglia rock and roll: la mamma acrobata aerea, Manuel (11 anni) giocoliere ed acrobrata, Denny (10 anni) spericolato equilibrista, Alex (8 anni) verticalista e Soemi (6 anni) la più piccola. Una vera "banda di matti", guidata dal papà Mister David ring master, illusionista, escapologo ed equilibrista.​

Davide Demasi, in arte Mister David, si è esibito davanti a persone di ogni razza e su ogni tipo di palco: circhi, teatri, cabaret, piazze, locali notturni, emittenti televisive, ospedali e carceri. Il suo motto è “On the road a game!”. Diplomato “Flic”, scuola di nuovo circo e teatro affiliata FEDEC, è socio del “Circolo Amici della Magia di Torino” e collaboratore artistico di Arturo Brachetti.

Strabilianti risultati! Nel 2013 ha vinto il prestigioso premio “Masters of Street Magic” (Campione del mondo di Street Magic) a Saint Vincent. Nel 2014, invece, ha battuto il record del mondo di salti con la corda su monociclo: ben 211 in un minuto. Ancora, nel 2015 per lui un “Guinness World Records”, giocolando con tre cappelli.

"Mister David è un performer rock, travolgente - commenta Giorgio Barbero, presidente di Blink Circolo Magico - È già stato nostro ospite, ma questa volta torna con tutta la sua famiglia per uno show in bilico tra circo, bizzarri equilibri, manipolazioni, illusionismo, acrobazie, giocoleria, coinvolgimento e comicità.

Li abbiamo momentaneamente rapiti dalla loro tournée, dopo lo straordinario successo con il Circo di Mosca.

È un onore immenso averlo insieme alla sua famiglia e sarà sicuramente un piacere per il pubblico emozionarsi con la sua arte. A pochi giorni dal Natale, sarà l'occasione per scambiarsi gli auguri in teatro, con uno spettacolo per grandi e piccini a dir poco sorprendente!"

Per il "The family Dem Show" è consigliata la prenotazione al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it. Al teatro sarà possibile accedere muniti di mascherina e green pass secondo le disposizioni vigenti.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dal Comune di Dronero, dalla Provincia di Cuneo, dall’ATL Cuneese, dalle Terres Monviso e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Durante la serata saranno presenti alcuni fotografi dell’associazione Progetto Har, Fotografia, Musica, Arte, Cultura.