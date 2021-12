Al Cespec il libro “Culture della persona: itinerari di ricerca tra semiotica, filosofia e scienze umane”

Martedì 14 dicembre, dalle 17.30 alle 19, in streaming sulla propria pagina Facebook (@cespecufficiale), il Cespec (Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo di Cuneo) nell’ambito del progetto “Il ritorno della persona” organizza un incontro online per la presentazione del libro “Culture della persona: itinerari di ricerca tra semiotica, filosofia e scienze umane”. All’appuntamento saranno presenti i curatori e autori Jenny Ponzo (Università di Torino – Progetto MeMoSancti) e Gabriele Vissio (Cespec).

Discuteranno sui contenuti del libro con la prof.ssa Angela Michelis (Cespec). Per partecipare è necessario iscriversi al link https://forms.gle/fqkEkUHxVw6ZYHGg8. L’appuntamento si tiene in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo e con il contributo della Fondazione Crc. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado è consentita gratuitamente, previa iscrizione, la partecipazione all’evento, che darà luogo all’acquisizione di un attestato di partecipazione, riconosciuto ai fini dell’aggiornamento docenti. Tutti i precedenti eventi e incontri organizzati dal Cespec possono essere rivisti ed ascoltati liberamente sulla pagina facebook @cespecufficiale. Per maggiori informazioni scrivere a centrostudi.cespec@gmail.com.

“L’evento che proponiamo – dichiara la presidente del Cespec, Angela Michelis – aperto a studenti, professori e a tutta la cittadinanza, chiuderà il progetto 2021 del Cespec intitolato ‘Il ritorno della persona’ a completamento dei pomeriggi di fine maggio scorso con l’obiettivo comune di approfondire alcuni aspetti del tema della ‘persona’, per continuare a promuovere la cultura filosofica e umanistica come insieme di competenze chiave per la costruzione di una società fondata sul dialogo e sul confronto democratico. Indagare le radici e i presupposti delle problematiche che ruotano intorno all’idea di persona non è soltanto un’operazione culturale e storica per riscoprire radici del cosiddetto Occidente, ma è oggi più che mai un’iniziativa politica e pragmatica in senso lato, alla ricerca di ciò che è sempre essenziale per la vita e non solo per la sopravvivenza degli individui e delle comunità. Nel mondo contemporaneo globalizzato e sempre più interconnesso, anche la relazionalità plurale e aperta dell’essere persona si dilata e va affrontato nella sua nuova complessità”.

Il volume “Culture della persona: itinerari di ricerca tra semiotica, filosofia e scienze umane”, realizzato da un gruppo di ricercatori dell’Università di Torino – Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione nell’ambito del progetto europeo NeMoSanctI (www.nemosancti.eu), intende indagare la pertinenza del concetto di “persona” nell’ambito delle scienze umane e sociali. Com’è cambiato il concetto di “persona” con l’evolversi della società contemporanea? In che modo le nuove forme della cultura, dell’arte e della vita sociale propongono modelli nuovi della persona o ne interpretano in maniera inedita il concetto? In quali maniere la nozione di “persona” può essere oggi d’aiuto alle scienze umane e sociali per descrivere la realtà che ci circonda? Queste sono alcune delle domande cui proveranno a rispondere gli autori e che accompagnano il lettore nell’esplorazione di una nozione antica e complessa, ricca di sfumature di significato e oggetto di una molteplicità di discorsi, pratiche e interpretazioni.

Il volume, edito per i tipi di Accademia University Press, vede la partecipazione di autori provenienti da diverse scuole di lavoro e ambiti disciplinari differenti, come la semiotica, la filosofia, la storia e le scienze della cultura ed è disponibile, nella sua versione digitale, in accesso aperto e gratuito presso il sito dell’editore, al seguente link: https://www.aaccademia.it/scheda-libro?aaref=1487