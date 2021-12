Saluzzo verso il Natale, appuntamenti fino all’Immacolata

Sabato scorso con l’accensione del grande albero in piazza Vineis e le luminarie in tutta la città, si è dato il via al Natale di Saluzzo, un programma che andrà fino al 9 gennaio con quattro week-end dedicati allo shopping, spettacoli, concerti, mercatini, fuochi artificiali o ancora musei civici aperti e la festa del dossier di candidatura di Saluzzo-Monviso 2024.

In ordine da sabato 4 dicembre il programma

Sabato 4 dicembre ore11 - Biblioteca Civica Natale a lieto fine La Biblioteca Civica propone una divertentissima attività dedicata alle più belle storie di Natale... con un finale inatteso! Saranno infatti i piccoli partecipanti a suggerire nuove conclusioni per i racconti letti dalle operatrici. Al termine sarà possibile partecipare ad un laboratorio creativo a tema natalizio! Età: 4-10 anni - Info e prenotazioni: biblioteca.saluzzo@itur.it

Un anno di candidatura 4 dicembre alle 18 Cinema Teatro Magda Olivero Alla scoperta del dossier SALUZZO MONVISO 2024.

Paolo Verri, direttore pro bono della candidatura, presenterà il progetto culturale del nostro territorio per il 2024 e ai partecipanti saranno distribuite le copie del dossier appena pubblicato. A seguire in piazza Vineis con l' accensione del logo SALUZZO MONVISO 2024 in versione natalizia e per condividere un momento di convivialità.

Domenica 5 dicembre

Dalle 15 in piazza Vineis e strade di Saluzzo Babbo Natale, la sua slitta e la Baby dance di Natale a cura di Fab Passacharriera natalizio, la musica occitana nelle vie di Saluzzo

Dalle 15.30 Natale in via Gualtieri - I Commercianti della via invitano ad una passeggiata in una Saluzzo ottocentesca tra set teatrali, valzer e quadriglie - Animazione a cura di Società di Danza Saluzzo.

Mercoledì 8 dicembre tutto il giorno a Castellar - Mercatino del Natale -artigianato, piccoli eventi e tanto gusto … aspettando i fuochi!

Ore 10 - 11 - 12 / 14 – 15 – 16 Azienda Agricola Cucun & Elena in soffitta. Letture per bambini

14.30 - Presepe vivente dei bambini degli Oratori della Diocesi di Saluzzo

Ore 16 - Corale Le Tre Valli

Ore 17.30 - Spettacolo Pirotecnico, a cura della Piro. G Pirotecnica di Ghibaudo, “Campione Italiano 2020” Città di Saluzzo e Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con il Comitato del Forno.

Per tutto il giorno Castellar e Saluzzo saranno unite da una navetta gratuita promossa da Bus Company e Fondazione Amleto Bertoni con partenza dalle ore 9.30 sino alle ore 17.30 (Saluzzo – Piazza XX Settembre / Castellar – ingresso paese).

Intanto a Saluzzo "Passacharriera natalizio", musicanti occitani per le vie della città, con Sergio Berardo

Mercato cittadino al mattino.

Negozi aperti.

Apertura e visita guidata ai Fondi Storici dalle 14 alle 18 Storia ed iconografia della Vergine Maria Immacolata. Tour guidato sulle rappresentazioni della Madonna nell’arte sacra.Orario: ore 14.30 dalla biglietteria della Castiglia.

Info e prenotazioni: musa@itur.it / Tel. 800 942241