A Cuneo si accende il Natale con Baladin: 130 alberelli e tanta solidarietà in piazza Foro Boario [FOTO E VIDEO]

Grande festa a Cuneo, in piazza Foro Boario, per il tradizionale evento benefico organizzato da Baladin con l'accensione simultanea dei 130 alberelli di Natale di Piazza Foro Boario.

Quest'anno la raccolta benefica è andata alla Casa di Accoglienza "Il Sogno" di Don Aldo Benevelli.

C'era la carrozza trainata da cavalli con Babbo Natale, lo zucchero filato per i bambini, un maxi Babbo Natale alto 10 metri e la splendida musica del gruppo vocale “Elephant Claps”. Poi, dopo i momenti di rito, il saluto del sindaco Federico Borgna e dei padroni di casa Elio Parola e Teo Musso, la simbolica accensione simultanea dei 130 alberelli della piazza.

Domani, sempre in piazza, prenderà il via la camminata/corsa non competitiva Babbo Run con Dj set. A seguire “beer brulè” per tutti i partecipanti e l'accensione del tunnel luminoso di Illuminatale 2021.