Savigliano: il Rotary Club s'interroga sulla finanza nel mondo post-Covid

Venerdì 3 Dicembre scorso, organizzata dal Rotary Club Savigliano, vi è stata al Ristorante La Porta delle Langhe, una Conferenza cui erano invitati i soci dei diversi Rotary della Provincia. “Mercati finanziari e investimenti nel mondo post COVID”il tema. Di profonda attualità!



Era presente lo "staff maggiore" del Distretto 2032, il Governatore Silvia Scarrone, il Segretario Nino Giugliano, il Prefetto Giorgio Gianuzzi e l’Assistente del Governatore Federico Dellarossa. Vari ospiti tra i quali il Sindaco di Savigliano Giulio Ambrogio.



Relatore d’eccezione, il dott. Antonio Cavarero. Head of Investiments at Generali Insurance Asset Manager, nato a Cuneo ma cresciuto a Savigliano dove ha frequentato il Liceo Arimondi. Lavora come manager della Generali Investiments a capo di una squadra di specialisti dislocati su più sedi, in Italia (Milano e Trieste), Germania e Francia.



"Anticipando come la complessità del tema ipotizzato, in un perdurare di situazioni di grande incertezza induca, per il titolo della esposizione, che si proporrebbe di trattare l’argomento in un contesto di post COVID, ma a tutt’oggi uno status non ancora consolidato, l’oratore ha espresso come le ultime varianti del virus abbiano gettato sullo scenario mondiale nuove preoccupazioni ed incertezze. Volendo comunque prospettare una situazione che guardi oltre il periodo della crisi più acuta e che cerchi la ripartenza dell’economia e della finanza nel periodo di convivenza con la malattia, ha puntualmente indagato quanto sta avvenendo. I supporti BCE di Unione Europea e Governi Nazionali, utilizzando le condizioni favorevoli per emettere debito e finanziare aiuti. Stanno riportando il Prodotto Interno Lordo Eurozona dai livelli 2005, dove erano crollati nel lockdown totale, ai livelli 2019 e le prospettive sono per una ripresa di crescita. Conseguente, l’esplosione di debito pubblico ed il nostro è passato in un anno dal 134% (2019) al 155% del PIL nel 2020".



"L’inflazione è tornata a crescere – ha poi proseguito - a causa dell’aumento delle materie prime, in particolare di quelle energetiche, nonché del fatto che in circolo c’è maggiore liquidità. L’ultima lettura UE evidenzia un tasso di inflazione pari al 4,1%, mentre negli USA l’inflazione ha già superato il 6%. Entro certi livelli in un mondo indebolito il debitore è aiutato ed una maggiore inflazione è benvenuta da Governi e Banche centrali, al contrario di investitori in titoli di debito nominali. Non sappiamo però di preciso fino a che punto l’inflazione cessa d’essere una soluzione e diventa un problema. Non lo sappiamo perchè ogni Paese ha le sue caratteristiche e le sue risposte, ma con prezzi che salgono anche le tasse salgono, i redditi dei debitori sono legati all’inflazione e con la “tassa ombra” ci perde il creditore. non è in modo uguale per tutti poichè ogni paese …ha una sua risposta. Introducendo un elemento di grande novità, l’indice ESG, che accompagnerà l’economia dei prossimi anni, guidandola, ha spiegato, in merito, come da qualche anno la comunità finanziaria abbia preso coscienza delle problematiche di sviluppo sostenibile, del profilo di responsabilità umana, sociale e ambientale degli investimenti che si associa agli aspetti più squisitamente finanziari".



"Le linee guida degli investimenti, secondo l’indice ESG (Enviromental Social Governance), perseguono un insieme di direttive internazionali tra cui i 17 obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile. Accanto ai tradizionali rating di credito (S&P, Moody, etc.) troveremo presto l’indice ESG. Questo punteggio esprime una valutazione quantitativa degli effetti ESG dei comportamenti delle aziende e degli Stati che a loro volta emettono azioni o titoli obbligazionari. La valutazione degli investimenti in ottica di sostenibilità ambientale e sociale sarà sempre più diffusa – ha concluso Cavarero – e le aziende saranno sempre più incentivate a migliorare i loro comportamenti in tale direzioni".



Numerose domande nel corso della discussione hanno riguardato valutazioni sulle prossime evoluzioni inflazionistiche, previsioni di peggioramento nel breve e medio periodo con successivo assestamento, riflessioni su concetti di sostenibilità e tutela dell’ambiente che negli ultimi anni, partendo da aspetti più propriamente ecologici, si sono evoluti con significati più ampi comprendenti anche aspetti economici, sociali e qualità di vita, modelli di selezione.



Al Governatore del Distretto sono state quindi affidate le conclusioni della serata. Dopo essersi complimentata con il relatore Antonio Cavarero per la capacità di sintesi, qualità e comprensibilità dell’esposizione la dott. Silvia Scarrone si è complimentata con il Rotary Club Savigliano e con il Presidente Giovanni Battista Testa per aver organizzato questa conferenza.