Porte aperte al "Bianchi-Virginio" di Cuneo, per i ragazzi delle scuole medie [VIDEO]

La parola “geometra” è il risultato dell’unione di due termini greci: “geo”, che significa “terra”, e “metron”, che indica invece la “misura”. Il valore più autentico della professione del geometra è custodito dunque nelle profondità della sua origine etimologica: geometra è chi possiede una conoscenza accurata del territorio, una figura fondamentale per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, un riferimento per la collettività sociale.



Il geometra è colui che sa incarnare un’equilibrata posizione mediana tra il ruolo di custode consapevole della tradizione e quello di aperto scopritore dell’innovazione e della tecnologia. A ricordare l’importanza di tutte queste funzioni e a spiegare il percorso di studio necessario per poterle svolgere saranno gli stessi docenti e studenti che, in occasione dell’orientamento, si rivolgeranno agli alunni uscenti dalle scuole medie per chiarire loro l’organizzazione e funzionamento della sezione geometri CAT. Quella che identifica questo ramo di studio è una sigla polivalente che, se formalmente costituisce l’abbreviazione di “costruzione, ambiente, territorio”, può in realtà essere sinonimo di molti altri significati, tutti parimenti validi ad identificarne l’essenza, quali cultura, ambizione, tecnica.





L'Istituto Superiore V. Virginio di Cuneo, situato nell'antico monastero di Santa Chiara, nasce nel 1865 come "Istituto Tecnico di Cuneo" ed è l'Istituto più antico della Città di Cuneo. La storia e lo sviluppo dell'Istituto si identificano in maniera significativa con la storia e lo sviluppo sociale e urbanistico della città di Cuneo e della provincia. L'Istituto nasce nel 1865, anno della sua fondazione, ma fin dall'inizio dell'Unità d'Italia (1861) si avverte a Cuneo l'esigenza di avere una scuola di Indirizzo Tecnico Professionale. Dopo alcuni anni successivi all'unificazione dell'Italia da parte di Vittorio Emanuele II, le varie istituzioni della Città di Cuneo (Sindaco, Provveditorato agli Studi) si adoperano per l'apertura del 1° Istituto Tecnico, e il 1°ottobre 1865 giunge il Regio Decreto n. 1864 che istituisce il Regio Istituto Tecnico di Cuneo con le sezioni di Fisica-Matematica, di Agronomia e Agrimensura. Nel 1982, per l'elevato numero di studenti, si rende necessario uno sdoppiamento in due istituti autonomi: la sede storica nell'antico Monastero di Santa Chiara viene assegnata al nuovo Istituto Tecnico per Geometri. Nel 2000 con l'accorpamento con l'Istituto per Periti Agrari ricompare l'antica fisionomia di scuola per agrimensori assumendo il nome di Istituto Superiore "Vincenzo Virginio". Nel 2012 la sezione Geometri viene separata dal quella dei Periti Agrari, pur rimanendo entrambe nella sede storica in via Fratelli Ramorini nel centro storico di Cuneo ed accorpata ala Liceo Artistico Musicale di Cuneo assumendo il nome di "Istituto d'Istruzione Superiore Bianchi-Virginio".Il programma formativo offerto dall'istituto dei geometri si presenta infatti variegato e ricco di proposte, che spaziano dalla cultura scientifica e tecnologica, alle materie specialistiche in preparazione al mondo lavorativo, alle attività laboratoriali, all'esperienza concreta rappresentata dall'alternanza scuola/lavoro che offre la possibilità di svolgere tirocini e stage in studi professionali, aziende, enti.