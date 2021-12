Intossicazione da monossido di carbonio nella serata di ieri, mercoledì 8 dicembre, a Camerana, in borgata Castagnetti.

I Vigili del Fuoco con le squadre di Mondovì e i volontari Ceva sono intervenuti per aprire la porta di ingresso di un'abitazione in cui si trovavano tre persone anziane, soccorse anche dal personale del 118 per le prime cure.

Per una delle tre persone coinvolte si è reso necessario il trasferimento all'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.