Saluzzo, il mondo del teatro in lutto per la scomparsa di Nuccio Cantamutto, il "Maestro"

Il teatro cittadino è in lutto, ha perso la sua figura di riferimento, il "Maestro". La notizia della morte di Nuccio Cantamutto, avvenuta martedì nella sua abitazione, giunta a funerali avvenuti, ha commosso l’ambiente culturale cittadino, ma non solo.

Cantamutto che aveva 95 anni, era stato negli anni ’80 capocomico e fondatore del Teatro Prosa, diventato poi Teatro del Marchesato, con la sede in piazza Vineis.

“Lo rimpiangiamo. E’ stato il Maestro per tanti di noi – Mauro Bocci presidente del Tdm, piccolo stabile cittadino- Un privilegio essere stati suoi allievi. Se n’è andato con la stessa eleganza per la quale era conosciuto. Lascia un vuoto in noi e, anche se ultimamente non frequentava più il teatro, il suo carisma era sempre presente e lui era sempre nominato. E’ stato molto bello essere suoi amici ed era facile essere complici anche in scena”.

Una incrollabile passione per il teatro lo ha accompagnato tutta la vita. Aveva lavorato in gioventù in varie compagnie italiane di successo tra le quali quella di Ruggero Ruggeri, in numerosi palcoscenici della penisola, portando in scena importanti opere e firmando regie per il Teatro del Marchesato. L’ultima nel 2018 per la pièce profonda e delicata “Anime Fragili “ affiancato nella regia da Maria Virginia Aprile.

Come attore, a 90 anni, aveva raccolto applausi in “Profumo di zolfo” di Valerio Dell’Anna:“Era una presenza scenica formidabile, con grandi capacità attoriali e interpretative”.

Originario di Carignano, aveva affiancato l’attività artistica a quella dell’azienda di famiglia nella Concessionaria Fiat.

Lascia la moglie Anna che ha sempre recitato con lui e lo ha seguito negli anni del Teatro Marchesato. I coniugi erano stati colpiti da un grave lutto per la scomparsa del figlio Umberto a causa di un incidente alpinistico in nuova Zelanda.

L’associazione Tdm scrive in ricordo di Nuccio Cantamutto: “L'assenza, il silenzio sono importanti in teatro. Sono legati all'attesa, alla sorpresa, all'uscita di scena che trascina l'applauso. Nuccio Cantamutto lo sapeva bene. E se n'è andato così, dopo una lunga assenza ed un lungo silenzio, in punta di piedi. Noi che nel Teatro del Marchesato siamo stati suoi allievi e qualche volta suoi compagni di scena abbiamo appreso della sua scomparsa quando già riposava a Carignano nella tomba di famiglia. Un'uscita di scena magistrale.

Buon viaggio Nuccio nel Cielo degli Attori.

Non potrai darci tue notizie. Non sarebbe nel carattere del tuo personaggio. Noi serbiamo il tuo indelebile ricordo e ti citeremo - già lo facciamo - quando tentiamo di "fare teatro" al meglio, perché tu sia contento di noi. Un lungo applauso”.