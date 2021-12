Novanta cori in concerto per l’8ª edizione di "Nativitas Piemonte"

Ripercorrendo la tradizione corale natalizia da sempre presente sul territorio regionale, l’Associazione Cori Piemontesi ha dato il via all’8ª edizione della rassegna di "Nativitas Piemonte", ritornata in presenza e con rinnovato entusiasmo nonostante tutte le difficoltà organizzative, sociali e umane.



"Riproponendo le finalità generali del progetto e cogliendo alcuni degli elementi originari dello stesso – fa sapere il sodalizio che, nato nel 1980, mette in rete circa 250 cori su tutto il territorio regionale, per un totale di circa 7mila coristi - questa edizione torna a riscoprire e a rivalorizzare le tradizioni musicali locali nell’accezione più ampia del termine, attraverso un ventaglio di eventi diffusi su tutto il territorio regionale".



Con oltre 70 concerti e quasi 90 compagini corali coinvolte, Nativitas conferma la bontà della rete associativa che si riunisce attorno a questo particolare periodo dell’anno, mettendo a confronto le diverse espressioni musicali, sia tradizionali che classiche, nell’intento di tener vive e recuperare quelle specificità identitarie che diversamente sarebbero destinate all’oblio. Un atto di presa di coscienza della grande varietà delle espressioni musicali che nel corso dei secoli e in diversi luoghi si sono prodotte intorno al Natale, attraverso poliedrici repertori che spaziano dall’antico al contemporaneo, dal popolare al colto, dal sacro al profano.



Nel periodo che si estende dall’8 dicembre al 6 gennaio 2022, i numerosi concerti in programma (il programma dettagliato viene aggiornato periodicamente a questo indirizzo ) celebrano il periodo dell’Avvento, contemplano l’Immacolata Concezione, trovano il fulcro nella Natività, onorano Santo Stefano e festeggiano l’Epifania, ultimo atto della manifestazione della divinità in forma visibile.



Anche quest’anno sono moltissimi i cori che nelle rispettive regioni hanno aderito alle proposte pervenute dalle associazioni regionali; gli eventi corali confluiranno nella grande rete concertistica di carattere nazionale di Nativitas Italia, giunta alla sua 5ª edizione che sempre più testimonia l’importante funzione culturale, sociale e di valorizzazione delle tradizioni che il movimento corale non professionale riveste sull’intera penisola.



L’Italia intera in serena armonia canta, su un ideale grande palcoscenico corale, la magia del Natale.