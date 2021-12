Una domenica da 12 gradi: a Cuneo la massima più alta del Piemonte

Cuneo si prepara all’inverno con temperature tra le più miti del Piemonte. E’ la curiosa evidenza che, merito sicuramente del Föhn spirato sulle nostre vallate, si evince scorrendo i dati raccolti da Arpa Piemonte nella giornata di ieri, 13 dicembre.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente la seconda domenica del mese ha infatti visto il capoluogo della Granda godere della più alta massima della regione (12,1° C), davanti a Biella (11,1) e a Verbania (10,2).



Il capoluogo della Granda è risultato anche la seconda piazza regionale meno fredda: 1,6° C di minima (alle ore 5,20), dietro soltanto a Biella (3,5° C), mentre ad Alessandria si registravano -7,5° C e ad Asti -6,7° C.