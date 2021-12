Pianfei diventa il paese dei pupazzi di neve [FOTO]

La magia delle feste inizia a farsi sentire a Pianfei che, dopo aver inaugurato l'albero di stoffa alto di dieci metri, ora ha accolto tanti piccoli pupazzi di neve.

L'iniziativa è stata promossa dall'associazione BlangEventi, in frazione Blangetti, dove, quest'estate era nato il percorso "A spasso tra gli spaventapasseri" che aveva riscosso un notevole successo.

"Prima dello scoppio della pandemia eravamo abituati a organizzare corsi e serate nella nostra sede" - spiega il presidente Dario Blangetti - "poi con lo scoppio del covid tutto è cambiato e non è stato più possibile, per questioni di sicurezza, proporre queste iniziative. Ci siamo quindi reinventati. La prima idea è stata quella del percorso con gli spaventapasseri, l'obiettivo era duplice: far divertire i bambini e condurre gli adulti alla scoperta della frazione, per questo ogni "figurante" era accompagnato da una targhetta che dava informazioni storiche sul paese".

Un modo per regalare spensieratezza alle persone e restituire loro quel senso di comunità che nel corso della pandemia è stato notevolmente ridimensionato.

"La passeggiata tra gli spaventapasseri ha riscosso un successo incredibile, complice anche la voglia di stare all'aria aperta" - prosegue Blangetti - "quindi abbiamo pensato di proporre una nuova iniziativa a tema natalizio: i pupazzi di neve. In attesa di poter tornare a organizzare le tradizionali attività che animano il aspettiamo tutti in frazione Blangetti per vedere il nuovo allestimento".

I pupazzi di neve, realizzati con sagome in legno, sono stati vestiti e decorati da diversi bambini, circa una dozzina quelli realizzati.

Il piccolo villaggio natalizio con i pupazzi di neve, casette e abeti, realizzati si trova in frazione Blangetti, ed è facilmente raggiungibile dalla provinciale 564 svoltando in via Blangetti.

Intanto a Pianfei, in attesa dell'inaugurazione del presepe meccanico in Crusà, che aprirà il 25 dicembre, questa domenica dalle 10, i bambini potranno spedire la letterina o consegnarla a Babbo Natale presso la sua casetta in centro paese dove ci saranno anche mercatini con prodotti e artigianato locale, accompagnati dalle note degli zampognari e l'area ristoro del Gruppo Alpini.