Pugno duro della Regione contro il caporalato in agricoltura, critica la situazione nel Saluzzese

Pugno duro contro il caporalato in agricoltura da parte della Regione, che punta a sconfiggere il fenomeno criminale con più controlli nelle aziende. Venerdì la giunta guidata da Alberto Cirio ha dato il via libera ad una manifestazione di interesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per partecipare, come capofila tra le Regioni, all'assegnazione di 4 milioni di euro da destinare alla lotta contro il caporalato.